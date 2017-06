"Kiko" dibuja al fiscal anticorrupción

TIJUANA BC 5 DE JUNIO DE 2017 (AFN).- “Kiko Vega quiere un fiscal anti corrupción con las mejores credenciales y también que no esté relacionado con ningún partido político” según lo que dijo a reporteros al hablar sobre la propuesta de empresarios en torno al nuevo fiscal anti corrupción quien sugieren que sea elegido por la sociedad. El gobernador consideró que mientras se tenga un fiscal anticorrupción más claro, transparente, honorable y demás para la sociedad de igual forma gana el gobierno, a su vez indicó que no intervendrá en su elección, y reiteró que nunca ha realizado ningún tipo de intervención en la elección de alguna figura en los cargos públicos. “Esas mañas Kiko no las tiene” comentó el gobernador y puso como ejemplo la elección del rector de la Universidad Autónoma de Baja California (UABC) de la cual –dijo- se hizo cargo el consejo de la Institución, por lo que reiteró que ha sido muy respetuoso en esos menesteres. Al ser cuestionado acerca de la condición actual del dirigente nacional de su partido, el gobernador respondió que “depende de quien lo diga y las razones que pudiera tener” y aclaró que su partido en los últimos años ha crecido de manera importante ya que cuenta con varias gubernaturas a lo largo del país, algo que nunca se había visto en la historia del partido. Felicitó además el hecho de que las elecciones se llevaran en la Ciudad de México y en otras entidades de manera ordenada puesto que no hay información donde se muestre lo contrario, e invitó a que la ciudadanía participe más cuando se realicen elecciones para que el proceso electoral se lleve como se vio en las últimas horas. Refiriéndose al tema del agua manifestó que existe una gran necesidad de garantizarla a esta generación, como a las generaciones venideras, e hizo una reflexión de la crisis que ha vivido el estado por la intensa sequía registrada en la entidad, por lo que se realizan diversos proyectos para seguir asegurando que a los bajacalifornianos no les haga falta este vital liquido, y aseguró que el agua en ningún momento se privatizará, sino por lo contrario se trabaja para que todos puedan tener acceso al mismo. El día de hoy el gobernador acompañado de la primera dama Brenda Ruacho de Vega realizó una entrega de apoyos sociales a familias vulnerables y adultos mayores.