Cómplices tesorero y Director de Adquisiciones

TIJUANA BC 5 DE JUNIO DE 2017 (AFN).- Luego de señalar al tesorero municipal Ricardo Chavarría, y al director del departamento de adquisiciones, José Luis Gil Laborín, como cómplices en el ilegal acto de contratar el arrendamiento de camiones recolectores de basura, el regidor Manuel Rodríguez Monárrez confió en que el Tribunal Federal de Justicia Fiscal y Administrativa obligue al alcalde Manuel Gastélum a cancelar el contrato. “Estamos preocupados por la forma en que opera, (Gil Laborín) es evidente que él está en colusión con el tesorero, que es quien saca el dinero de las arcas para el pago de anticipos a empresa como Turbo Fin”, dijo Rodríguez, luego de resaltar la cercanía de ese funcionario con el hijo del alcalde Gastélum. El regidor calificó al tesorero municipal como “la parte más débil de la alcaldía de Tijuana” y dijo que Ricardo Chavarría “Francamente no tiene la menor idea de lo que implica administrar un presupuesto”. Luego de la denuncia que presentó hace unos días ante la Sindicatura Procuradora, por las irregularidades en que incurrieron estos y otros funcionarios municipales en el proceso de la renta de camiones y entrega de un anticipo de 20 millones de pesos, esperan la respuesta de esta dependencia para proceder entonces ante la siguiente instancia a fin de revertir el contrato. “Yo le digo al alcalde que si no insiste en cancelar estos contratos, lo único que se va a ir al fin pero en turbo es su alcaldía”, añadió el edil, porque es evidente que se cometió fraude en el proceso, y se mintió al declarar una emergencia inexistente, acto que está viciado de origen. Frente a este panorama de irregularidades, Manuel Rodríguez consideró difícil que prospere una promoción de juicio político, porque su fuerza tendría que provenir de la sociedad. “No me queda la menor duda que tiene más integridad el suplente, el doctor Terreros”.