Usan delincuentes a sus familiares

TIJUANA BC 5 DE JUNIO DE 2017 (AFN).- Marco Antonio Sotomayor, secretario de Seguridad Pública Municipal (SSPM), señaló este día que ya han detectado varios casos en los que los delincuentes han usado a sus propios familiares para evitar ataques de rivales. En entrevista, refirió que esta medida también la utilizan para que las autoridades no intercepten los vehículos en los que viajan o para que simplemente no les detecten la droga o las armas con las que andan circulando. Refirió que se están trasladando en vehículos en donde van mujeres y niños, lo cual está propiciando este tipo de eventos en los que los niños han perdido la vida porque a los delincuentes ya no les importa respetar la vida de sus familiares. Destacó que el mismo delincuente pone en riesgo la vida de su familiar y aunque tengan en su carro a menores de edad están sufriendo ataques armados, por ello pidió e hizo un llamado a la comunidad para que no metan a menores en estos temas. En ese sentido, detalló que son cuatro los casos que han detectado bajo esta circunstancia, e incluso en uno de estos detectaron un delincuente en la zona Este, quien tenía un cadáver con una narcomanta que se refería a este tema de que el enfrentamiento era entre ellos y que no intervinieran con niños, una presunta respuesta a todo lo que se ha venido dando.