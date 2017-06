Actividades por el Día del Ambiente

TIJUANA BC 5 DE JUNIO DE 2017 (AFN).- Tijuana por la relación estrecha de mares que guarda con Estados Unidos fue sede de actividades enfocadas a crear conciencia sobre las afectaciones que se generan en el medio ambiente, las cuales aún todavía no son tan evidentes en comparación con otros países en donde los mares son prácticamente islas de plástico por doquier. Así lo dijo Dolores Barrientos Alemán, representante de la ONU en México, quien destacó que este año el tema fundamental de la celebración es "Estoy con la naturaleza, por unos mares limpios", por ello la decisión de traer el tema a Tijuana, por primera vez que se hace fuera de la Ciudad de México, para concientizarnos a través de la contaminación marina. Sin embargo, expresó, se debe comenzar a trabajar en ello y este año se generen opciones para prevenir esos aspectos y preservar nuestros mares.

Detalló que uno de los grandes problemas que han venido afectando es la constante urbanización que hay en todo Latinoamérica, lo cual genera que estemos muy desconectados de la naturaleza y las reacciones que esta genera.

Otro aspecto, dijo, es que la naturaleza no tiene voz y no de manifiesta como podríamos hacerlo nosotros, sin embargo, resaltó que existan organizaciones civiles que le den voz a la naturaleza, porque es algo que se requiere de manera urgente.

A estos aspectos negativos y contaminantes de los mares, el delegado de la Secretaría del Medio Ambiente y Recursos Naturales (Semarnat) en el estado, Alfonso Blancafort Camarena, agregó que sin duda alguna el tema de las aguas residuales sin depurar son otro de los factores contaminantes de los mares.

Debido a ello, dijo, este es buen momento para acabar con los malos hábitos de las personas para el cuidado de los mares, por ello hizo un llamado para tomar conciencia de los actos contaminantes que hacemos y comenzar a evitarlos. Por su parte, Ángeles Aguirre Rodríguez, diputada presidenta de la Comisión de Cambio Climático, señaló que el clima no distingue fronteras, por lo tanto este es un llamado a seguir trabajando y así asumir el liderazgo de proteger el medio ambiente en coordinación con las autoridades de Estados Unidos.

Es urgente, dijo, actuar ante la grave situación que vive el planeta en ese sentido, por ello es necesario reflexionar y abonar con nuevas ideas y proyectos a su protección. Situación que respaldó el alcalde de Imperial Beach, California, Serge Dedina, quién se comprometió a trabajar con la alcaldía de Tijuana y el Gobierno del Estado en materia de preservación de los mares, los cuales se han visto afectados en recientes fechas, situación que, resaltó, lo harán sin ataques y siempre con la idea de generar proyectos para el bien común de los involucrados. El alcalde de Tijuana firmó una carta para sellar los compromisos de acción,en la que se estipula el trabajo que habrán de implementar, así mismo se develó una placa conmemorativa por haber sido Tijuana la sede de este importante evento transnacional.