BC es estado fallido: Rigoberto Campos

*.- No se confíen, estén alertas, pide a bajacalifornianos TIJUANA BC 05 DE JUNIO DE 2017 (AFN).- Baja California es ya un estado fallido en donde debe restablecerse el orden, pero esto solo ocurrirá mediante el juicio político y encarcelamiento del gobernador Francisco Vega y varios funcionarios estatales y municipales inmiscuidos en la corrupción, aseguró hoy el dirigente de la CNC en Mexicali, Rigoberto Campos, luego de pedir a los bajacalifornianos que no se confíen porque la tarea no ha terminado. “Esto apenas comienza”, reiteró Campos en AFN POLITICO Y ALGO MAS, luego de explicar que el tema es mucho más amplio que el de la corrupción en el caso de los permisos para la cervecera Constellation Brand, donde ya se comprobaron vínculos de funcionarios estatales y municipales de Mexicali, y abarca lo relativo al esquema de APP´s, los contratos contemplados en el decreto 57 aprobado por la legislatura, y el proyecto de Ley Estatal del Agua que será presentado nuevamente en breve por el gobierno estatal. “Este es un gobierno, mudo, sordo y ciego”, señaló el dirigente cenecista, con un gobernador que está más interesado en los negocios que en las necesidades sociales de los bajacalifornianos, y que por lo mismo, solo podrá ser frenado con acciones legales mediante la promoción de amparos, y demandas, independientemente del uso de la figura del referéndum para retirarlo del cargo de ser posible antes que concluya el año. Al hablar de casos concretos de corrupción, el dirigente cenecista explicó que hoy ya es posible identificar la red de corrupción en torno a al caso de la cervecera Constellation Brand, donde el senador Hermosillo obtiene el contrato para la construcción de sus instalaciones, y su suplente como senador y actual alcalde, Gustavo Sánchez, se hace cargo de tramitar todos los permisos y autorizaciones correspondientes ante el ayuntamiento anterior, a través de su despacho. No solo eso, quien se queda al frente del despacho cuando Gustavo Sánchez se convierte en alcalde, hoy es el Director de Administración Urbana del ayuntamiento, y desde el gobierno municipal validan y continúan todo lo hecho a favor de su cliente en calidad de consultores, aprovechando además la cercanía que tenían con el gobierno municipal del también panista Jaime Rafael Díaz Ochoa, a cuya administración le vendían servicios asesoría. En este escenario también surge la responsabilidad política y legal en la que incurrieron diputados de la actual legislatura, al comprometer, sin facultades para ello, agua por medio siglo para la empresa israelí que trae a Mexicali el proyecto Gateway, donde la cervecera es solo la empresa ancla de una planta industrial que tiene previsto consumir todavía mucha más agua proveniente del acuífero mexicalense que abastece a gran parte del estado. Al legislar y aprobar proyectos en relación al abasto de agua potable, abundo Campos, el gobierno estatal en realidad solo busca el lucro de unos cuantos, pero no toma en consideración que el acueducto ya fue declarado en 2015 en estado de sobre explotación, y llegó a tal punto porque años atrás cuando se lanzó la advertencia sobre esta problemática, no se hicieron los trabajos de mitigación correspondiente. Hoy, y luego de esta declaratoria en 2015, sigue sin hacerse dicha tarea y adicionalmente se aprueban medidas como las más recientes, que terminarán dañando el acuífero si no se actúa de inmediato. En tales condiciones, lo que está en riesgo es el agua para la mayor parte de los bajacalifornianos esencialmente por la falta de una administración adecuada del recurso. Por esto, agregó, es un contrasentido que a diferencia del resto del país, Baja California no haya declarado por la vía legislativa que el acceso al agua en la entidad es un derecho humano. El dirigente de la CNC participó en un evento con representantes de Organización de Naciones Unidas en materia de medio ambiente, en donde hizo patente la protesta por todos estos hechos, y en donde afirma que el alcalde tijuanense Juan Manuel Gastélum Buenrostro los insultó mediante señas. “Es un patán”, aseguró Campos, luego de explicar que la reacción del alcalde fue una respuesta a las pancartas donde se acusaba al gobernador Francisco Vega.

Finalmente el entrevistado pidió a los bajacalifornianos estar alerta y organizarse, porque la lucha en el tema del agua y la corrupción estatal, todavía no concluye y todo tipo de apoyo será útil y necesario, no solo mediante marchas, sino muchas acciones más como las de contribuir a la obtención de información relacionada con las actuaciones de gobierno y los probables actos de corrupción involucrados. ;