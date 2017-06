Advierte riesgo de ingobernabilidad en Tijuana

TIJUANA BC 05 DE JUNIO DE 2017 (AFN).- “Esta crisis tiene nombre y apellido y se llama Juan Manuel Gastélum Buenrostro”, afirmó el regidor Roberto Quijano, al resumir los primeros seis meses de administración municipal y señalar que la ciudad se encamina hacia un escenario de ingobernabilidad. En materia de seguridad pública, señaló el edil ante el Grupo 21 de esta ciudad, los principales delitos siguen a la alza y en general el clima de inseguridad es creciente, teniendo como principales áreas afectadas la zona centro, zona rio y zona este. Quijano, quien presentó recientemente una propuesta de programa de seguridad pública para la ciudad, dijo que lamentablemente esta fue congelada como la que hizo en materia de austeridad. “Nos han mayoriteado cuando les da la gana”, comentó. Su propuesta más reciente fue presentada hace una semana, para tratar de resolver otro de los grandes pendientes que tiene el 22 ayuntamiento en materia de transparencia, a través de un proyecto de reglamento municipal de transparencia. No obstante, el desorden es generalizado debido a los altos niveles de inseguridad, la falta de transparencia, desorden en materia de movilidad urbana, obras y servicios públicos así como desarrollo urbano. Frente a todo este panorama, la mayoría panista en el Cabildo y el ejecutivo municipal no han mostrado apertura para el abordaje de todos estos temas, y las propuestas de los regidores de minoría simplemente son ignoradas o desechadas. “Nosotros no estamos contra la ciudad, nos oponemos cuando hay corruptelas”, añadió.