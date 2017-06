Ordenan a Conapred sancionar a empresas

TIJUANA BC 05 DE JUNIO DE 2017 (AFN).- El Consejo Nacional para Prevenir la Discriminación (Conapred) violó derechos constitucionales de un tijuanense discriminado laboralmente por tres empresas locales por razón de edad, por lo que la Juez Tercero de Distrito le ordenó proceder contra las responsables obligándoles a modificar sus políticas y/o pagar la sanción correspondiente. La juez Tercero de Distrito en Materia de Amparo y de Juicios Federales en Baja California, Blanca Evelia Parra Meza, concluyó que Conapred incurrió en omisión al no haber actuado contra Farmacias Roma, Distribuidora El Florido y Soriana, cuando estas ignoraron la resolución que las condenaba por negar empleo al tijuanense José Andrés Rosenberg. Ante esta situación decidió conceder el amparo a favor del afectado. Para Rosenberg, el amparo concedido por la Juez Parra representa la culminación de un esfuerzo iniciado en 2004, cuando a la edad de 52 años se vio en la necesidad de buscar empleo luego de la quiebra de un negocio. Es en 2006 y después de mucho buscar trabajo, que al ser rechazado por Farmacias Benavides, descubre que no existía institución de gobierno u organización que defendiera los derechos de personas de edad madura como él, que eran rechazados por la edad, no obstante que a diferencia de un joven, tienen más responsabilidades que atender, valoran y cuidan más aun su empleo y pueden aportar una mayor experiencia personal y profesional, dijo Rosenberg. Decidido a hacer la diferencia, en 2008 fundó la asociación civil Mexicanos Maduros contra la Discriminación, y se propuso impulsar reformas a la Ley Federal de la materia a fin de que sus resoluciones fueran aplicables a particulares (en este caso las empresas), y que se modificaran las medidas establecidas para obligar a la reparación del daño “porque Conapred seguía emitiendo resoluciones pero no las lleva a cabo, y les dice (a los discriminadores) estas condenado pero no le dan cárcel a nadie”. Llegar a esas conclusiones y comprensión del tema, recuerda, le tomó mucho tiempo de revisión y análisis de leyes, así como el procesamiento de su propia experiencia a la luz de los derechos que le otorgaba la ley federal, y a la que decidió acogerse luego del rechazo que recibió su solicitud de empleo en las empresas demandadas. No obstante haber logrado el reconocimiento de Conapred a sus derechos violados, afirma Rosenberg, la resolución de esta institución fue ignorada o cumplida parcialmente por las acusadas, y no se les obligó a cumplir ni se les aplicó sanción alguna no obstante que tenía la posibilidad de hacerlo. Todo ello ocurrió en 2015. “Es fundado el concepto de violación relativo a que la responsable (Conapred) trasgrede el derecho humano consagrado en el numeral 17 de la Carta Magna, en virtud de que no se le ha otorgado un acceso a la justicia pronta y expedita y que no se ha dado cumplimiento en los plazos establecidos por la Ley…” concluyó la Juez Tercero de Distrito. La juez también consideró fundado el reclamo del quejoso pues vencido el plazo de 10 días para que las empresas denunciadas acataran la resolución que las obligaba a la reparación del daño, se abstuvo de aplicar las sanciones correspondientes, y las que de manera supletoria puede hacer valer de acuerdo al Código Federal de Procedimientos Civiles, y que incluyen multa, el auxilio de la fuerza pública, el arresto y la acción contra el rebelde “por el delito de desobediencia”. El Consejo Nacional para Prevenir la Discriminación, tiene los próximos días para combatir la decisión del Juzgado Tercero de Distrito.