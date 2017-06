Baja 500 generó 4 mdd para Ensenada

ENSENADA BC 4 DE JUNIO DE 2017 (AFN).- La celebración de la carrera Baja 500 generó este fin de semana una derrama económica de más de 4 millones de dólares para el Municipio de Ensenada, ya que este puerto registró un lleno total en sus hoteles. Carrera fuera de camino (off road) en la que participaron 236 pilotos que mantuvo cobertura internacional en más de 39 países y en toda la Unión Americana, destacaron autoridades de gobierno y representantes del sector turístico. Anunciaron que este éxito marca el motivo por el que pronto se dará la inauguración del Paseo de la Fama de las Carreras Fuera de Camino en el puerto de Ensenada, lugar que ya inició la colocación de las primeras placas. Marco Novelo Osuna, alcalde de Ensenada agradeció a Score International, a los 236 corredores participantes, autoridades de los tres órdenes de gobierno, ejidatarios y espectadores por trabajar de la mano para lograr un evento sin incidentes. Resaltó que las carreras son uno de los principales atractivos del municipio, ya que tan sólo en esta edición compiten equipos de 28 estados de la unión americana y de naciones como Austria, Australia, Brasil, Canadá, Dinamarca, Ecuador, Alemania, Inglaterra, Guatemala, Japón, España, Países Bajos y México. El presidente municipal se manifestó agradecido y contento por la presencia de la leyenda del off road Iván “El Terrible” Stewart, ganador de 17 Baja 500, tres Baja 1000 y cuatro campeonatos mundiales de Score, así como del reconocido luchador Rey Misterio Jr., quienes fungieron como mariscales de la justa. “Bienvenidos a la Capital del Off Road, bienvenidos a su casa Ensenada, nos da mucho gusto que estén con nosotros en una edición más de la Baja 500, carreras que nos proyectan a nivel mundial”, afirmó el primer edil. Dieron el banderazo de salida de la edición 49 de la competencia automovilística el alcalde de Ensenada, Marco Antonio Novelo Osuna, el titular de Secture, Óscar Escobedo Carignan, otros funcionarios de los tres niveles de gobierno, el presidente de Score, Roger Norman, junto con los mariscales de esta carrera, el luchador profesional, Rey Misterio Jr., así como Iván Stewart, conocido como el "Hombre de Hierro”, ganador de 84 carreras durante su legendaria trayectoria como piloto.