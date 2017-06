McMillin aventaja en la categoría Trophy Truck

ENSENADA BC 3 DE JUNIO DE 2017 (AFN).- Andy McMillin fue el primer piloto en cruzar la meta en la categoría Trophy Truck a las 20:05 de anoche, coronándose como uno de los campeones de la carrera fuera de camino (off road) Baja 500. El piloto originario de California, Estados Unidos salió en la quinta posición en la parrilla de arranque a las 10:00 de la mañana, jornada que calificó como un gran día, por ahora espera que Score International haga oficial su tiempo. A su llegada a los pits de salida en el Boulevard costero de Ensenada comentó “También fue un día largo y bueno en el que logramos llegar a la meta antes de que oscureciera, lo que fue bueno porque empezamos a tener problemas con las luces”. En segundo lugar arribó Justin Matney del equipo RPM, quien salió en la posición 13 y cruzó la meta alrededor de las 20:15 horas. A su arribo dijo “Fueron dos semanas de mucho trabajo preparatorio y una gran labor de equipo”. Por su parte Rob MacCachren quien dominó en la pasada Baja 1000 y el top 3 de la pasada Baja 500, ahora quedó en la tercera posición, aún que su salida fue en el lugar número 19. A su arribo comentó “El problema fue salir en esa posición, estaba un tanto molesto y traté de mejorar el arranque en el que perdimos algo de tiempo, así mejoramos, recuperamos terreno, y sea cual sea el resultado creo que hemos hecho un buen trabajo en esta Baja 500 y en las Baja 1000”. En cuarta posición arribó el originario de Tecate, Baja California, Abdali López, quien festejó el desempeño de su compañero de equipo Justin Matney. Los latinos entran en las finales Francisco Arredondo y Roberto Villalobos hicieron historia para el off-road de Guatemala y México, ya que esos países no conocían hasta ayer lo que era ganar un overall de una Baja 500. Arredondo venció a la desafiante ruta de 513.67 millas, que comenzó y finalizó en el Bulevar Costero de Ensenada, en un tiempo no oficial de 10 horas, 54 minutos y 37 segundos. Por su parte el guatemalteco quien participa regularmente en el Rally Dakar, contó con el apoyo del experimentado Shane Esposito, Justin Morgan y el tecatense Roberto Villalobos. Escudería encabezada por Chris Haines se había quedado a 19 segundos de ganar la pasada edición 31 de la San Felipe 250, y ayer por fin lo consiguieron. Ray Del Soglio se quedó con el subliderato general y en la clase Pro Moto Unlimited, dando una grata sorpresa por parte del equipo Ox Motorsports, ya que Mark Samuels quedó relegado hasta el cuarto puesto. Del Soglio detuvo el reloj en 11:30:25, con lo que finalizó su primera carrera del Campeonato Mundial 2017 de Score International, uniendo fuerzas para este objetivo con Nic Garvin y Derek Ausserbauer. Ensenada se queda con la Pro Moto 40 En la categoría Pro Moto 40, Ensenada contó con el primer sitio gracias a Francisco Septién, César López y Alberto Ruiz, quienes fueron la fuerza de los estadounidenses Jano Montoya y Jeff Kawell. Septién comenzó la odisea ante su gente, con lo que impuso el ritmo ganador a lo largo de la travesía que se desarrolló por el Ejido Eréndira, Punta Colonet, Valle de la Trinidad, San Felipe y Ojos Negros. La escudería estadounidense y mexicana cronometró un tiempo aun no oficial de 12 horas, 22 minutos y 47 segundos, con lo que Francisco Septién volvió a ganar las 500 millas en su destacada trayectoria dentro del Off-Road. Jim O´Neal sumó un nuevo éxito a su brillante trayectoria, al imponerse en esta Baja 500 dentro de la clase Pro Moto Limited, su éxito número 20 en la historia de la carrera promovida por Roger Norman. O´Neal contó con el apoyo de Kevin Murphy, Morgan Crawford y Justin Morrow. Hoy se realizará la ceremonia de premiación de la Baja 500 en el Salón Catedral del Riviera de Ensenada, evento en el que se darán a conocer a los vencedores oficiales de la edición número 49 de la Baja 500.