Que el gobierno deje de simular: Borja

TIJUANA BC 4 DE JUNIO DE 2017 (AFN).- Que el gobierno se deje de simulaciones y se ponga a trabajar, clamó Alejandro Borja Robles, consejero de la Asociación de Propietarios de estaciones de Gasolina de Tijuana, en torno al problema de inseguridad que se vive en la entidad, durante la marcha contra la inseguridad realizada la mañana de este domingo 4 de junio. El líder de los gasolineros refirió que en el robo y el crimen que se están dando a plena luz del día, la inseguridad y la falta de ley se ven todos los días; desde los mismos vehículos, la gente que se estaciona en doble fila, se pasa los altos enfrente de las patrullas y no hay nadie que ponga alto, de tal forma que se va acrecentando la inseguridad, en acciones que van desde lo más pequeño a lo más grande. En lo que respecta a los gasolineros, dijo, el problema se da con la gente que sirve gasolina y no quiere pagar impuestos, así como supuestos líderes que vienen y nos roban, algo que los gasolineros ya pagaron, y la autoridad no hace nada al respecto; es parte de lo que se vive en la ciudad de Tijuana, las autoridades no hacen su trabajo, y hay gente que no cumple con la ley y son muy complacientes. Es prioritario atender el tema, expresó Borja, pues este problema provoca fuga de empresarios hacia Estados Unidos y el interior del país, regresando a los mismos tiempos a mediados del año 2000 en que se vieron afectados comerciantes y ciudadanía. Por ello dijo, van a tener una reunión con Secretaría de Seguridad pública Municipal, en la intensión de conocer un plan específico, qué hay para combatir todo esto que está aconteciendo, porque se está viendo –enfatizó- que la política es un mundo de simulación. El gobierno está tibio en este tema, dijo para concluir, hacen mesas de trabajo, reuniones, reuniones de vecinos, hay regaños para quienes son los encargados, pero solamente queda en eso; no queremos un gobierno de simulaciones, no queremos palabras, queremos hechos.