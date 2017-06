Kiko evade responder a Padilla

TIJUANA BC 4 DE JUNIO DE 2017 (AFN).- El gobernador de la entidad Francisco Vega de Lamadrid eludió dar una respuesta directa al señalamiento que hizo en días pasados el diputado local priísta Bernardo Padilla Muñoz quien lo responsabilizó de cualquier cosa que pudiera pasarle a él o a su familia, y tan sólo dijo que “todos debemos ser responsables” para que actos de inseguridad como los sufridos por estos legisladores no sigan pasando. Entrevistado esta mañana, el ejecutivo estatal interrogó a su vez preguntando ¿cuáles diputados? para luego asegurar que él no responsabiliza a ningún nivel de gobierno por lo que está sucediendo en Baja California, ni al Presidente de la República Enrique Peña Nieto. Sin abundar en lo sucedido a los legisladores el pasado domingo 28 de mayo, el mandatario bajacaliforniano sugirió como una posibilidad para que estos hechos no vuelvan a suceder “que se defina el Mando Único o Mixto, y que se apruebe la Ley de Seguridad Interna” que los panistas han insistido en que se haga. Kiko Vega añadió que “es un tema – el de la inseguridad- que se tiene, que está pendiente y en el que hay que ser responsables”, y aquí fue cuando apuntó que en lo personal no hace responsable a ningún gobierno, ni siquiera al presidente de la república. Lo que se tiene que hacer, añadió, es seguir unidos, tomados de la mano, sociedad y gobierno y todos trabajar fuertemente para que los pendientes que se presenten, solucionarlos. Afirmó en lo personal haber estado muy preocupado “pero también activo, primero en provocar lo que sabemos perfectamente que nos viene afectando no nada más a Baja California, sino a nivel nacional” para luego insistir en que de una vez por todas se definan los temas señalados: “si hacemos equipo todos nosotros, gobiernos y sociedad, vamos a tener mejores resultados y no lamentarnos y echarnos culpas”.