TIJUANA BC 3 DE JUNIO DE 2017 (AFN).- "El mundo necesita amor, no fronteras ni muros que nos dividan", fue el emotivo mensaje con el que la Orquesta Sinfónica de Dresde cerró el festival "Tear Down This Wall!" (¡Derriben este muro!"), evento que se llevó a cabo en la icónica Plaza del Faro, en Playas de Tijuana. Desde las 11 de la mañana, personas expectantes comenzaron a llegar al lugar con la curiosidad de ver tocar a una orquesta sinfónica justo a un costado del muro que divide a México de Estados Unidos, quienes convocaron a músicos de diversos países para lanzar un mensaje de amor en contra de las barreras, los límites y el aislamiento que se ha venido dando hacia los migrantes y refugiados de todo el mundo. El evento contaba con el antecedente de que se realizaría en ambas partes de la frontera, sin embargo las autoridades fronterizas de San Diego no lo permitieron, bajo el argumento de que justo en esta época del año hay un tipo de ave que llega para procrearse en ese sitio y podría interrumpirse ese proceso de la naturaleza. Situación que Markus Rindt, director de la Orquesta, consideró como algo curioso y extraño, ya que justamente hace una semana ahí mismo se llevó a cabo en el mismo lugar otro evento. La Sinfónica Juvenil de Tijuana fue la encargada de abrir este festival, con una selección de piezas de su repertorio, mientras las personas se acercaban todavía con la incertidumbre de lo que se iban a encontrar en el escenario. Poco a poco fueron llenando los asientos que se colocaron para los asistentes, y el Coro de la Ópera de Tijuana continuó con el programa, mientras un grupo de personas coordinadas por el artista visual Enrique Chiu, pintaban el muro con matices de color y mensajes positivos para los migrantes, idea que viene realizando desde hace unos meses a lo largo de toda la frontera que comprende a Tijuana. Poco a poco las personas se fueron involucrando con la idea de construir comunidad y conciencia sobre esta situación que divide familias, sobre todo cuando un grupo de personas fanáticos de Donald Trump, se presentaron del otro lado del muro con pancartas alusivas a la construcción del nuevo muro y con canciones que resaltaban el nacionalismo estadounidense, a quienes en respuesta las personas les decían "we love you!", en afán de guardar la calma. Situación por la que Markus Rindt resaltó la importancia de este evento en contra del aislamiento político que se vive en el mundo, derivado precisamente del fanatismo de personas como las que se manifestaron del otro lado de la frontera, quienes estaban tratando "de decirnos que hay un mejor país, una mejor religión y un color de piel superior a los demás, cosa errónea que solamente provoca división en el mundo". De ahí la importancia, resaltó, lo importante que los grupos musicales y artistas se unieran a este mensaje y lo dieran a conocer al mundo a través de la gente y la prensa internacional, para que la gente de otros países se enteren que no existen las barreras y que al contrario existen corazones y buena voluntad de la gente. En el escenario continuó el músico Clemente Zúñiga y posteriormente la banda tijuanense Pucha Lucha, quién al ritmo de ska y punk comenzaron a generar un ambiente más festivo con las personas que ya hacían fuerte presencia en el lugar, agrupación que se pronunció en contra del muro, de las políticas migratorias de Donald Trump y a favor de los migrantes y las no barreras en el mundo. La cantante Coral MacFarland y su banda cautivaron al público por su voz, "llena de encanto" como lo mencionaron algunas de las personas que se encontraban en el lugar. Uno de los momentos álgidos del evento fue cuando subió la mítica banda Tijuana No! en compañía del cantante Lengualerta, quienes pusieron a bailar a algunos de los jóvenes que llegaron al lugar, sobre todo cuando la banda interpretó "Pobre de ti", uno de los mayores éxitos de esta banda tijuanense. Tras esta presentación, Liliana Velázquez, presidenta de Amnistía Internacional en México, señaló que se unieron a este proyecto por la importancia de compartir los derechos humanos a través del arte y la música, porque este es un canal por el que se transmite de una mejor manera, ya que se piensa que la defensa de los mismos a veces es puro papeleo y mero trámite. Otro de los puntos álgidos del evento fue cuando algunos músicos percusionistas originarios de países como Argentina, Finlandia y México, entre ellos el percusionista Fabián Romero de Tijuana, hicieron sonar el muro fronterizo, en una sesión de improvisación en la que utilizaron como base los barrotes que comprenden al propio muro y una serie de elementos como tubos de metal, laminas y contenedores de basura. La intensión de ello, dijeron, fue generar un estruendo en desacuerdo de esa línea que divide a dos países y que separa a su gente, lo que provocó que algunas personas interesadas en ver lo que estaba pasando, se arremolinaran curiosos aprobando la interpretación, para posteriormente continuar con una interpretación de canciones de rock sobre el escenario. Finalmente concluyó el evento con la participación de la Orquesta Sinfónica de Dresde, en colaboración con la Sinfónica Juvenil de Tijuana, quienes estrenaron una pieza realmente emotiva está misma tarde en Playas de Tijuana, y que la gente presente con el lugar abarrotando, aplaudió durante varios minutos. La gente salió contenta del lugar, y agradecieron que este tipo de eventos de lleven a cabo en la ciudad, porque, dijeron, son eventos que hermanan, que tientan los corazones y que generan pensamientos positivos para la sociedad.