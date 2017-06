El mundo necesita amor, no fronteras TIJUANA BC 3 DE JUNIO DE 2017 (AFN).- "El mundo necesita amor, no fronteras ni muros que nos dividan", fue el emotivo mensaje con el que la Orquesta Sinfónica de Dresde cerró el festival "Tear Down This Wall!" ...

Cae globo aerostático en ruta del vino ENSENADA BC 3 DE JUNIO DE 2017 (AFN).- Hoy por la mañana cayó un globo aerostático que transportaba personas en los aires del Valle de Guadalupe, específicamente el descenso se llevó a cabo en los terrenos de la vitivinícola L.A ...

"Olvida" Kiko a Grupo Beta TIJUANA BC 3 DE JUNIO DE 2017 (AFN).- Desde el inicio de su administración, el Gobierno Estatal encabezado por Francisco Vega de Lamadrid ha omitido cumplir como autoridad el acuerdo de participación para apoyar al Grupo Beta, ...