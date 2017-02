Preocupa en seguridad deportación masiva

TIJUANA BC 2 DE FEBRERO DE 2017 (AFN).- El presidente de Alianza Civil, Alberto Sandoval Franco dijo que es preocupante la posible deportación masiva de connacionales de Estados Unidos hacia la frontera debido a que Tijuana atraviesa por un problema migratorio con los miles de haitianos que buscan asilo. En entrevista el presidente de Alianza dijo que la “amenaza” de la deportación es latente ya que incrementaría la problemática actual con la cantidad de personas con que están despresurizando los Centros Penitenciarios en el vecino país, con hasta 56 mil personas anualmente. “Es muy preocupante porque de por sí ya tenemos un problema tan grande, si hay tantas personas en la ociosidad, que no tienen empleo, que tienen hambre y necesidades materiales, esto se agravará”, mencionó. Consideró que el “sueño americano” de muchos haitianos se convirtió en la “pesadilla” de la frontera porque explicó que no serán recibidos por las autoridades norteamericanas, por las nuevas medidas migratorias planteadas por el presidente Donald Trump. En otro tema, Sandoval Franco indicó que para la actual administración municipal no será fácil abatir el problema de los homicidios que aquejan a la ciudad, ya que asegura todavía habrá mucho dolor, muertes y personas en las garras del vicio, sin embargo dijo tener buena expectativa con el secretario de Seguridad Pública Municipal (SSPM), Marco Antonio Sotomayor Amezcua.