"jineteó" empresa 40 mdp de ayuntamiento

*.- Tarifa de transporte podría subir 3 pesos, advierte TIJUANA BC 2 DE FEBRERO DE 2017 (AFN). – Una empresa dedicada a la custodia y traslado de valores contratada por el 21 ayuntamiento “jineteo” hasta por tres meses, aproximadamente 40 millones de pesos recogidos de las cajas recaudadoras del gobierno municipal, y que debió depositar en bancos en un máximo de 24 horas, afirmó el Secretario General del Ayuntamiento, Raúl Felipe Luévano. Este es uno de los muchos casos de irregularidad grave que terminarán próximamente en denuncia ante la Procuraduría General de Justicia del Estado, luego de cumplirse los 45 días hábiles para solventar aspectos relacionados con el proceso de entrega-recepción de la pasada administración municipal, explicó en entrevista con AFN POLITICO Y ALGO MAS. La lista de casos abarca desde el robo de mobiliario y computadoras con información en la mayoría de las delegaciones, y el abandono en el mantenimiento del parque vehicular, -sobre todo el dedicado a la recolección de basura- hasta el más grave, que consistió en dejar un déficit financiero por el que deberán fincarse responsabilidades administrativas y penales a funcionarios municipales encabezados por el entonces alcalde Jorge Astiazarán. Luévano no compartió el nombre de la compañía dedicada a la custodia y traslado de valores involucrada en el desvío de recursos, pero explicó que esta tenía la responsabilidad de recoger regularmente el dinero de las cajas recaudadoras municipales en oficinas centrales y delegaciones, para su depósito posterior en el banco, lo que resulta clave para el manejo financiero de la administración, a fin de cumplir compromisos económicos y llevar balance diario de la disponibilidad de dinero. Fue a raíz de la exigencia de la tesorería municipal durante la presente administración, que la empresa restituyó ese dinero mediante varios depósitos. En algún momento, dijo, Raúl Felipe Luévano, la empresa se “atoró” para el depósito del resto de los recursos y para justificarse presentó una denuncia en la Procuraduría General de Justicia del Estado, bajo el argumento de que habían sido objeto de un asalto con violencia en sus oficinas y bóvedas centrales. HASTA DOS AÑOS SIN PERMISO LAS TIENDAS OXXO Al hablar sobre la clausura de las tiendas Oxxo, el funcionario municipal dijo el total de negocios clausurados fue de 42, y que estas dejaron de entregar al gobierno de la ciudad, un monto de aproximadamente 14 millones de pesos por diversos conceptos, ya que estuvieron funcionando hasta dos años sin permiso de operación, permiso de anuncio luminoso, certificado de bomberos y permiso de venta de bebidas alcohólicas. El tema salió a reducir cuando al escritorio del funcionario llegó el paquete de solicitudes para permiso temporal de operación por 90 días, y se supo entonces que desde hace más de un año ya habían pedido este trato pero nunca se presentaron a regularizar su situación. Al explicar su irregular funcionamiento simplemente insistían en que “eso ya había quedado platicado”, y que abrieron las tiendas sin permisos porque se trataba de “apertura anticipada”. Las tiendas serán reabiertas y se les extenderá un permiso temporal de operación, pero después de pagar las multas correspondientes, y entregar los documentos necesarios para cubrir los requisitos omitidos. Mientras tanto, las 417 tiendas Oxxo restantes en la ciudad, serán sometidas a una revisión general, a fin de certificar que estén funcionando en regla. SITT, LA DANZA DE LOS MILLONES El Secretario habló también sobre el Sistema Integral de Transporte Tijuana, SITT, para afirmar que ha sido una tarea muy compleja conocer la forma en que operaba esta paramunicipal encabezada por Luis Alonso López, pues descubrieron que indebidamente la información relativa a esta paramunicipal fue clasificada como “Reservada”, de tal manera que ni el Cabildo podía tener acceso a ella. En la reconstrucción de la ruta utilizada para materializar este proyecto, se ha encontrado que hubo irregularidades tan evidentes que incluso no se le aprobaron algunas decisiones, y otras que pasaron por Cabildo ni siquiera tienen validez legal porque el acta de una de estas sesiones ni siquiera fue firmada por el entonces Secretario General, Carlos Mejía López bajo el argumento de que se trataba de asuntos que él no podía validar porque no ocurrieron en su tiempo. Otra irregularidad es la elevada comisión que se fijó por sus servicios para la empresa dedicada al proceso de cobro del servicio de transporte en la Ruta Troncal, así como el hecho de que el ayuntamiento absorbe gran cantidad de responsabilidades y compromisos en el proyecto pero sin recibir ingreso alguno para la operación de la paramunicipal. Esto es independiente de las obras no concluidas y los exorbitantes costos atribuidos a los puentes y casetas, lo cual deberá dilucidarse en una investigación de fondo. “Esto fue la danza de los millones. Pareciera que la consigna era gastar la mayor cantidad de dinero posible”. El Secretario se refirió igualmente al tema de las luminarias, donde finalmente se dio carpetazo a gran cantidad de irregularidades cometidas y no clarificadas durante la administración del doctor Jorge Astiazarán Orcí, quien las solapó, aun cuando todavía es posible proceder penalmente. “Fue un contrato que no se cumplió pero finalmente lo solapan, y después de la presión que como oposición ejercimos para que se recuperara ese dinero, (150 millones de pesos), otros que incluso fallecieron, a un funcionario que era el Secretario de Desarrollo Urbano, y que pena para sus familiares y su nombre que le hayan cargado la responsabilidad, y otro pobre indefenso que anda por ahí, pero ningún funcionario de peso”, agregó Luévano. “Se roban 150 millones y no hubo culpables, bueno, solamente uno en la memoria de los tijuanenses”. AUMENTO DE TRES PESOS EN TRANSPORTE Finalmente el Secretario comentó que será en una semana más cuando se decida lo relativo a un probable incremento a la tarifa para el transporte público de pasajeros, que podría ser de tres pesos “como mínimo”, luego de analizar el impacto que ha tenido en los costos de este sector, el aumento de los combustibles, el incremento del IVA y hasta la devaluación del peso frente al dólar. Calificó como menor, la cantidad de quejas ciudadanas contra el cobro arbitrario y hasta el trato prepotente que muchos choferes dan a los usuarios del servicio, aun sin existir un aumento oficialmente autorizado.