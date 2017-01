Se manifiestan en Rosarito por gasolinas

*.- Siga aquí transmisión directa de CNR Noticias ROSARITO BC 2 DE ENERO DE 2017 (AFN).- Un grupo de jóvenes inició esta noche una manifestación ruidosa frente a las instalaciones de Petróleos Mexicanos (PEMEX) en Rosarito, por el incremento que sufrieron los precios de las gasolinas a partir de este nuevo año. Los manifestantes lleva pancartas mediante las cuales demuestran repudio al gobierno Federal por esta medida que está provocando una escalada de los precios de otros servicios y productos.



A través de una transmisión en vivo por su página de Facebook, la televisora CNR, Canal 176 del municipio de Rosarito dio testimonio de las acciones que un grupo de jóvenes emprendieron esta noche en las instalaciones de PEMEX ubicadas en el quinto municipio. En el fotograma con duración de casi 15 minutos se observa a un grupo no menor de 30 personas quienes cerraban las vialidades aledañas a las instalaciones antes mencionadas. En medio de consignas, maldiciones y reclamos, el grupo de personas pidió a la población a sumarse a este movimiento de repudio por el incremento a los energéticos. “Dejen a la gente trabajar”, gritaban algunos, “Rosarito despertó no más gasolinazos” eran algunas de las consignas que mencionaban a la par que impedían que pipas de PEMEX llegaran a la estación de la paraestatal para abastecerse. A pesar de que los manifestantes comenzaban a elevar los decibelios de sus reclamos, ninguna autoridad se apersonó al menos durante la transmisión que reportó la televisora y a pesar de que anunciaron que volverían con la transmisión, ésta no regresó para notificar sobre los eventos realizados en esta manifestación.