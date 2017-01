Crece problema de ambulantaje en Tijuana

TIJUANA BC 2 DE ENERO DE 2017 (AFN).- El problema del “ambulantaje” continúa creciendo en Tijuana, principalmente en la Zona Centro y en la 5 y 10, debido a que este sector aprovecha los tiempos de transición entre administraciones municipales al convertirse en “tierra de nadie” para instalarse en sitios prohibidos, advirtió la regidora Ivette Casillas. En entrevista, recordó que cuando hay cambio de administración no se sabe cómo o quienes quedarán en las dependencias, por lo que “desafortunadamente” durante los 30 días antes y después en lo que cambian de inspectores, directores, y estrategia, ese tiempo es aprovechado. Dijo que actualmente existen alrededor de 500 comerciantes ambulantes en la Zona Centro y en la 5 y 10, por lo que consideró que el problema se ha exponenciado, por lo que la dirección encargada debe de trabajar en su regularización para que tengan la posibilidad de hacerse un ente generador de más empleos, y dejar de invadir las calles. Agregó que este es un tema de inclusión porque se debe tomar en cuenta tanto a las personas que quieren tener un trabajo digno, y a los peatones, siendo un reclamo constante de la sociedad que las banquetas tienen que ser para circular. Cuestionada porque es tan difícil hacer entender a los líderes sobre acciones para regularizarlos, respondió que en su mayoría se vuelven en un personaje poderoso en la política, de movimiento de masas y de votos populares, lo que dificulta cambiar el reglamento de comercio ambulante y darle un giro más innovador. “Entonces el líder jamás va buscar el mejoramiento de sus agremiados, solo busca tener un poder con el municipio en votos, yo te doy, tú me das y te represento un color, pero la realidad hemos visto muchas veces que los líderes se venden”, declaró. Por último, invitó a los líderes a trabajar por sus representantes y ver las acciones que les convienen para el beneficio de todo el sector y no solamente el personal.