Repudia Coparmex el gasolinazo

*.- Acusan que atenta contra los consumidores TIJUANA BC 2 DE ENERO DE 2017 (AFN).- El aumento de los precios de los combustibles, vigentes a partir del 1 de enero, es desproporcionado y atenta directamente contra la economía y los bolsillos de los consumidores, advirtió presidente de Coparmex Tijuana, Gilberto Fimbres Hernández. A través de un pronunciamiento publicado este lunes, aseveró que que no le parece adecuado que en la determinación de los nuevos precios, el gobierno traslade toda la carga al consumidor final y que no haya voluntad para revisar esquemas de reducción de cargas fiscales. Ante el alza al precio de los combustibles, hizo un llamado al Congreso de la Unión para la revisión y ajustes pertinentes a la Ley del IEPS, para aminorar las afectaciones y evitar su impacto directo a la economía de los consumidores finales. Fimbres Hernández indicó que es evidente que Pemex ya no cuenta con la capacidad técnica ni financiera para mantenerse como el proveedor único de los combustibles por lo que hay que hacer una transición rápida y efectiva para evitar que las pérdidas acumuladas de la empresa productiva del Estado la lleven a una situación insostenible. Insistió que es preocupante el incremento de las importaciones de gasolinas y diésel en los últimos años. “Hoy en día, estas importaciones llegar a ser por encima del 60% del consumo nacional, debido a la limitada e ineficiente infraestructura de refinación con la que contamos; y que año con año disminuye y hoy opera por debajo del 60% de su capacidad”. Si se logra incrementar a 90% de las refinerías mexicana dejaríamos de importar petrolíferos equivales a 500 millones de dólares mensuales, explicó Coparmex. Al año representarían ahorros por 6,000 millones de dólares. Urgió acelerar la actualización de la infraestructura de refinación; así como la rápida apertura al sector privado para almacenamiento y transporte de gasolinas y diésel, y empezar a producir lo que actualmente se importa.