En sindicatura casos de policías

TIJUANA BC 2 DE ENERO DE 2016 (AFN).- La síndico procuradora del XXII Ayuntamiento, Ana Marcela Guzmán Valverde informó que investigan casos de policías municipales, el primero de ellos por supuesta extorsión a migrantes haitianos, y el otro por exceso de violencia a un detenido que terminó muerto. En entrevista, dijo que el elemento policiaco acusado de extorsionar a migrantes, , se encuentra activo todavía, y aunque no reveló su nombre por la misma investigación que realizan, aseguró que están tomando las medidas necesarias. El hecho ocurrió el pasado fin de semana; se dice que el oficial se hacía pasar por personal del Grupo Beta, pidiendo hasta 300 dólares por un “pase” con la promesa de que podrían solicitar asilo rápidamente ante las autoridades estadounidenses. “No quiero revelar mucho de lo que vamos hacer para no poner sobre aviso al oficial implicado, lo único que les puedo decir es que estamos tomando las medidas necesarias, estamos muy al pendiente, porque eso no puede suceder”, declaró la síndico. A la fecha es el único caso que tienen con estas peculiaridades, sin embargo hizo saber que a lo largo del 2016 fueron presentadas arriba de 400 quejas en contra policías municipales, mismas que están siendo revisadas. Respecto al video –publicado por AFN- en donde policías municipales abaten a un presunto asaltante, presumiéndose exceso de violencia, respondió que también es un hecho que está siendo investigado, y aunque no abundó más en el tema, pidió comprensión debido a que la información proporcionada puede poner sobre aviso a los señalados. Guzmán Valverde invitó a la población a realizar sus denuncias ante el mal actuar de cualquier funcionario municipal, afirmando que investigarán los hechos, para reunir los elementos suficientes para en su momento actuar conforme a derecho, concluyó.