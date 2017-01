Baches generan estragos en la "Cacho"

TIJUANA BC 2 DE ENERO DE 2016 (AFN).- Vecinos de la colonia Cacho señalaron que debido a las lluvias, los baches se incrementaron y algunos alcanzaron niveles más hondos y de mayor proporción, estos generan serios estragos para los residentes, por lo que piden a las autoridades se atienda la situación, no solamente en la colonia sino en las principales avenidas de la ciudad, donde también son visibles. En la calle Brasil, casi esquina con Esteban Cantú, hay un bache que ha causado mayores problemas, indicó Alexandro vecino del lugar, esa zona la suelen usar como vía alterna al bulevar Agua Caliente, donde también hay otro bache del que incluso ya alguien se llevó entre las llantas el cono de “precaución” que se había instalado. No solamente aquí se padece esto, sino que las lluvias afectaron toda la ciudad, por ello, reiteró que aunque se está haciendo un llamado para que atiendan la colonia en la que reside, es importante que se cubran por lo menos las zonas mayor frecuentadas por los automovilistas. Al respecto, el alcalde Juan Manuel Gastélum, refirió que de nada sirve rellenar los baches en las colonias en estos días, porque el agua “se los va a llevar” y eso representa un gasto doble o triple, ya que la temporada de lluvia termina en febrero, por ello, agregó que hasta ese mes o en marzo será que reprogramarán el bacheo y podrán avanzar. Mientras tanto, pidió a los ciudadanos que lleven sus solicitudes de repavimentación y bacheo a las delegaciones para que las atiendan, ya que, dijo, se les va a dejar esa responsabilidad a las delegaciones, para que la gente no se traslade hasta el centro y lo haga en donde les corresponda.