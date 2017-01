Sube a 600 mdp adeudo a proveedores

*.- Es pasivo heredado por el 21 ayuntamiento TIJUANA BC 2 DE ENERO DE 2017 (AFN).– El adeudo a casi un centenar de proveedores no cubiertos por el 21 ayuntamiento, y heredados a la actual administración municipal, se disparó prácticamente al doble, para alcanzar una cifra de 600 millones de pesos según los datos finalmente actualizados, revelo este día el tesorero municipal, Ricardo Chavarría Morales. “Los proveedores se quedaron con facturas o las dependencias no alcanzaron a registrarlas porque les cerraron los sistemas a última hora”, dijo el funcionario. “Son como cien proveedores de diversos servicios”. Uno de ellos destaca por el elevado monto de la deuda, y es la recolectora GEN, a la que el gobierno local le debe 30 millones de pesos hasta la fecha. Un monto que comenzó a partir de un rezago de febrero del año anterior. “Estamos viendo de qué manera podemos usar algunos sistemas mecanismos de apalancamiento financiero que no afecten las finanzas del municipio, es un tema bastante fuerte y que nos inquieta bastante”, añadió el Tesorero, quien confió que estos pasivos queden resueltos en el primer semestre del año. Entre los pendientes por resolver para la presente administración, figura el equivalente a cuatro catorcenas de salarios a los que se hicieron deducciones para cubrir las aportaciones al Instituto de Seguridad Social de los Trabajadores del Estado, ISSSTECALI, pero que se desviaron y no se entregaron a esta institución. Se trata de una cifra que asciende a 28 millones de pesos que indebidamente se destinaron a otra cosa distinta, por lo que existe en esa acción incluso responsabilidad legal. Hasta el momento no se ha decidido, dijo, el tratamiento que se dará a este manejo hecho por funcionarios de la pasada administración municipal.