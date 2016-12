Convocan a frenar privatización del agua

MEXICALI BC 31 DE DICIEMBRE DE 2016 (AFN).- Con la consigna “El agua es vida y no se vende”, mexicalenses se movilizarán este lunes 2 de enero para frenar la Ley que pretende la privatización del agua en Baja California. El movimiento social pretende recabar 5 mil firmas en 30 días para presentar una denuncia y dar marcha atrás a la Ley, por lo que convocan a los ciudadanos a plasmar su rúbrica este lunes 2 de enero a partir de las 10 de la mañana en la explanada del Centro de Gobierno de Mexicali. Leonardo Álvarez, integrante del movimiento aseguró que están en contra de los partidos políticos y servidores públicos que no trabajan para el beneficio de los ciudadanos. Arremetió contra los legisladores que votaron a favor de la Ley del Agua, a quienes llamo “corruptos” por imponer leyes que perjudican a los habitantes. Adelantó que el próximo jueves 12 de enero se reunirán decenas de ciudadanos en el Congreso del Estado para exigir a los diputados frenar la ley que afectará los bolsillos de los más vulnerables. El vicepresidente del Colegio de Abogados de Mexicali, Fernando Rosales, encargado de llevar el proceso jurídico, explicó que al reunir las firmas se les pedirá a los diez diputados que votaron en contra promover una “acción inconstitucionalidad”, debido a que la Ley del Agua viola los derechos humanos. Con ello, indicó que se evitará que la Ley entrara en vigor y se privatice el servicio a través de concesiones hasta por 30 años. “No podemos doblegarnos solo porque 15 diputados votaron a favor de una Ley que nos afecta, ya sean por desconocimiento del tema o inobservancia a la propia constitución”, expresó el litigante, además recordó que “esos legisladores tuvieron un mínimo de votos en las elecciones pasadas, y que hoy al levantar su manita afecta a todos los bajacalifornianos”. El abogado indicó que solamente requieren que nueve diputados firmen la acción de inconstitucionalidad, por lo que pidió a los legisladores sumarse al movimiento para que demuestren sus verdaderas intenciones con los bajacalifornianos. Indicó que en esta movilización pueden participar niños, adolescentes, adultos y personas de la tercera edad, por lo que en el formulario deberán escribir nombre completo, domicilio, firma y si lo desean número telefónico, por lo que no será necesario llevar credencial de elector. El movimiento estará llegando a Tijuana el próximo jueves para recabar firmas en esta ciudad.