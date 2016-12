Piden ayuda para construir casa a Lupita

TIJUANA BC 31 DE DICIEMBRE DE 2016 (AFN).- María Guadalupe Hernández Martínez, una mujer de 82 años que vive en pésimas condiciones en la colonia Cumbres del Rubí, está solicitando ayuda a los tijuanenses para finalizar la construcción de su vivienda. Lupita como la conocen sus amigos y vecinos, vive sola en una humilde habitación de madera que se ha venido deteriorando con el paso del tiempo y con el golpe de las fuertes lluvias que se han registrado en la ciudad. Actualmente reside en una casa marcada con el número 6412 situada en la calle Francisco Mújica de la colonia Cumbres del Rubí, sin embargo deberá desaloja en los próximos días a petición de la propietaria del inmueble. Los vecinos están preocupados por la situación en que se encuentra la mujer. Por ello, empezaron la construcción de una casa en un pequeño predio que le donaron, la cual se encuentra a un lado de donde actualmente vive mientras finalizan la obra. “Ahorita estoy feliz por las despensitas que me traen mis amigas, pero en estos días me es difícil conseguir para comprarme tortillas. También agradezco a una amiga secretaria quien me está ayudando a construir un cuartito”, expresó la mujer. Lupita quien soporta los dolores que la aquejan a su avanzada edad, pide ayuda a los tijuanenses para construir su vivienda pues aún faltan varios materiales como hojas de yeso, cartón arenado, loseta y mueble. Las personas que desean ayudar pueden comunicarse al número telefónico 6642500609