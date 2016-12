Morena se manifiestan contra gasolinazo

TIJUANA BC 31 DE DICIEMBRE DE 2016 (AFN).- Integrantes de Movimiento Regeneración nacional (Morena), se reunieron esta mañana en la torre de Agua Caliente, atendiendo a una convocatoria nacional, para manifestar la inconformidad al gazolinazo y defender su derecho como ciudadanos, informó José Alvarado, concejal estatal de dicho partido. En entrevista, el concejal de Morena refirió que esta acción se debe principalmente a que el gobierno "se ha empecinado" en aumentar los impuestos y esto solamente va a provocar un caos económico, ya que al momento de incrementar el costo de la gasolina, subirán también los precios, sobre todo los de la canasta básica. Agregó que lo que la ciudadanía debe entender es el actual sistema de gobierno que vivimos ahora, en el que se están llevando a cabo acciones que se verán reflejadas de manera muy directa en la economía familiar el próximo 2017, porque también muy seguramente aumentará el costo del transporte público. En algún momento dado, destacó, la gente "tendrá que reaccionar y despertar", para darse cuenta que la única manera de mostrar su inconformidad es mediante la manifestación de manera pacífica, ya que, a parte, en el estado "se está privatizando el agua". Alvarado dijo que ese es otro de los problemas que tenemos, porque se está violando la Constitución sobre un derecho que tenemos para las familias, situación que también va a venir a afectar. Han pasado muchos acontecimientos, dijo, que seguimos pagando desde hace muchos años, por ello la gente debe tomar conciencia de los hechos, porque cada vez son más las cosas que se están privatizando y ahora sí, los estados ya no tienen de dónde generar ingresos mas que de los impuestos. Este mensaje de atención y precaución, destacó, ya lo había venido anunciando Andrés Manuel López Obrador, pero "como que la gente no lo entendía", porque no lo veía claro y directo, dijo, aunque afortunadamente ya hay gente que se está movilizando en otros estados porque lo están entendiendo.