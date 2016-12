Desconfía Talavera de gobierno de Novelo

ENSENADA BC 31 DE DICIEMBRE DE 2016 (AFN).- Debido a que nadie del gobierno municipal de Ensenada sabe dónde quedaron 19 de los 20 millones de pesos que la Diputada Eloísa Talavera gestionó para obras sociales en 2016, la Legisladora advirtió que los recursos que logre gestionar para el 2017 serán canalizados a través del gobierno estatal. A través de un comunicado de prensa, Talavera Hernández reveló que para este año que termina, se había entregado al gobierno de Gilberto Hirata Chico, la cantidad de 20 millones de pesos para 4 obras en específico, las cuales sólo una se realizó por un monto de un millón de pesos y en la actual administración encabezada por Marco Novelo, afirmó que desconocen el paradero de los 19 millones de pesos restantes. La Diputada Federal comentó que “sólo se conoce la entrega de un millón de pesos que se aplicó en la construcción de la ciclovía y el recurso restante se desconoce dónde está y cuando se aplicará”. A decir del propio Alcalde Marco Novelo, dijo, no se conoce el paradero de los 19 millones de pesos restantes.



Talavera Hernández precisó que ella gestionó cuatro obras, la ciclovía, el empastado del campo Antonio Palacios, instalar bebederos de agua potable en 188 escuelas y para dos bibliotecas, la de Vista Hermosa y de El Porvenir. "En este último caso sí se realizó la obra en El Porvenir, pero la biblioteca Modelo de Vista Hermosa no se ha concluido”.



Finalmente, la Diputada Federal comentó que si bien existe el ofrecimiento del gobierno de Marco Novelo para concluir las obras, advirtió que “existe preocupación por saber de dónde o cómo se obtendrán esos fondos”.



Señaló que para el siguiente año, debido a la experiencia vivida con la administración de Gilberto Hirata Chico, los 20 millones de pesos que se asignan a cada diputado federal para la gestión de obras del 2017, las promoverá a través del Gobierno del Estado y no por el Ayuntamiento de Ensenada. Y sólo 3.6 millones de los 20 proyectados, “se manejarán a través del gobierno municipal, y ello porque era obligatorio hacerlo así”, concluyó la legisladora.