Clausuran local por venta ilegal de cohetes

TIJUANA BC 30 DE DICIEMBRE DE 2016 (AFN).- La Dirección de Inspección y Verificación clausuró un establecimiento dedicado a la venta de cohetes, por carecer de permisos para realizar la actividad en Tijuana. El local anunciaba venta de paneles solares y no de pirotecnia. Los hechos ocurrieron cuando las autoridades se dieron cita en el negocio situado en los terrenos donde anteriormente se encontraba el Toreo de Tijuana correspondiente a la colonia Marrón. Ahí, el propietario de este puesto no pudo acreditar el permiso que otorga la Dirección de Bomberos a este tipo de comercios, y solamente contaba con el permiso de la Secretaria de la Defensa Nacional (SEDENA). La clausura del negocio es el resultado de los operativos realizados por la dependencia en coordinación con personal de la Dirección de Bomberos y con apoyo de la Sindicatura Procuradora, informó Luis Carreiro, director de inspección y verificación. Indicó que este es el segundo establecimiento de este tipo que clausura la presente administración por no cumplir con los reglamentos municipales correspondientes.