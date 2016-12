Cineasta denuncia extorsión

*.- Una persona identificada en Facebook como “Claudia A.C. Saucedo” la contactó TIJUANA BC 30 DE DICIEMBRE DE 2016 (AFN).- Paulina Sánchez, reconocida cineasta de Mexicali, denunció ante este medio que desde el 19 de diciembre ha sido víctima del acoso y extorsión de personas que se dicen ser trabajadores de la tienda Sam’s Club en Mexicali, y que constantemente le han pedido dinero, por unos documentos que perdió cuando le robaron la cartera de su bolsa en un restaurante. En entrevista con AFN, Sánchez detalló que ese día (el 19 de diciembre pasado), le robaron su cartera directamente de la bolsa en el restaurante Dragón, que se ubica en el bulevar López Mateos, en la capital del estado, ya que la colgó en la silla donde se sentó a comer. Agregó que esa misma tarde acudió a la Procuraduría de Justicia del Estado para poner una denuncia, pero “no quisieron abrir una investigación debido a que no contaba con evidencias”, sin embargo, dijo, unas horas después, cuando estaba bloqueando una de sus tarjetas de crédito estadounidenses, le apareció una compra por más de 100 dólares en el Sam’s Club de Mexicali. Debido a ello, expresó que regresó a la Procuraduría para presentar el motivo como prueba y le dijeron que tenía que solicitarle al banco un documento donde esa compra se viera reflejada para poder abrir una nueva investigación que perseguiría “solo el hecho de que alguien uso mi tarjeta”. Aunado a ello, dijo, le comentaron que lo del robo de la cartera estaría descartado porque “yo no quise abrir una investigación el día que denuncié el robo”, cosa que se le hizo irónico y contradictorio. Así que acudió al Sam’s Club y les comentó lo sucedido, que necesitaba el acceso a las cámaras de seguridad y la localización de la compra, ya que para poder comprar ahí se necesita tener una membresía, pero el gerente, de manera “déspota e indolente” le negó sus peticiones. Sánchez refirió que el argumento del gerente fue que sólo un agente podía tener acceso a eso con una orden, pero como en el banco estadounidense la compra no se registró porque se hizo justo en el momento en que ella bloqueó la tarjeta, ya no pudo tener una prueba. Lo peor y grave del asunto, compartió Paulina, es que el sábado 24 de diciembre, a las 9:00 horas, una persona identificada en la red social de Facebook como “Claudia A.C. Saucedo” la contactó enviándole una solicitud de amistad y un mensaje “inbox”, pero no le contestó de inmediato porque no se había percatado de ello. El domingo volvió a escribirle un mensaje pero ya donde le preguntaba si ella era “Karla Paulina Sánchez Barajas, que porque ella y su amiga que trabajan en el Sam’s se encontraron mi cartera, y me dijo que buscaron que yo hubiera ofrecido recompensa y que no vieron nada: ni en los periódicos ni en el canal 66”, comentó. Entonces le dio el teléfono del supuesto esposo de su amiga, un tal “Don Álvaro”, para que le llamara pues él tenía sus documentos, por lo tanto le marcó a esa persona el lunes 26 de diciembre y tras la conversación le contestó que ellos querían 400 dólares porque sus documentos “valen mucho”. Le dijeron que “ya por mis pasaportes americanos ya tenían una oferta por 400 dólares, y que si yo no quería pagarles esa cantidad, que ellos ya sabían dónde vivía tanto en Mexicali como en Calexico, yo le dije que solo tenía 100 dlls para darles y me dijo que no lo aceptarían”, dijo. Lo que le preocupa a Paulina es que desde ese día no la han dejado de molestar y constantemente recibe llamadas de ese número celular, del tal “Don Álvaro”, por lo que no ha contestado, pero, ayer jueves 29 de diciembre, le marcaron de otro número, siendo la misma persona, quien “se negó a que le pagara 100 dólares, porque ellos son cuatro y que eso es lo que piden: 100 para cada uno”. Además, agregó Paulina, también “se negó a que nos viéramos donde yo le había dicho e insistió que nos viéramos en el estacionamiento del Sam’s Club, por lo que se atreve a pensar que esas personas son “una mafia” que trabaja en el Sam’s Club, quienes “actúan con impunidad sin que, a quienes les corresponde, hagan algo”. Todo ello, dijo, porque ni al dueño del restaurante “Dragón” le importó el hecho, ya que por cierto no tienen cámaras de vigilancia ni dentro ni afuera, ni al gerente del Sam’s Club, y mucho menos a los que trabajan en la Procuraduría del Estado. Ahora, dijo “¿qué se hace?”, puesto que esa gente tiene toda su información personal, además de la de sus hijas, de quienes, de hecho, el tal “Don Álvaro”, dijo, “se atrevió a decirme que había una foto de una “niña gordita pelo chino’, es decir mi bebita”, lo cual le da temor y ya no sabe qué hacer. Debido a ello, instó a las autoridades de la capital bajacaliforniana para que atiendan su asunto, ya que teme represalias o que algo mayor le pueda suceder a ella o a sus hijas, es constante todavía el hostigamiento dijo, y le frustra la situación.