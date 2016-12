Alcantarilla pone a personas en peligro

*.- Piden atención del Ayuntamiento para evitar más accidentes TIJUANA BC 30 DE DICIEMBRE DE 2016 (AFN).- Vecinos de la colonia América pidieron a las autoridades Municipales la atención para tapar una alcantarilla que se encuentra destapada desde hace varios días, la cual no cuenta con ninguna señalética de precaución, la cual, a decir de los entrevistados, ha provocado ya varias lesiones a los transeúntes que caminan por ahí, sobre todo de noche cuando está muy oscuro. La señora Josefina “R”, vecina de dicha colonia, refirió que son constantes las personas que han caído en esa alcantarilla, la cual se encuentra en el bulevar Agua Caliente, frente al terreno donde era el Toreo, debido a que mucha gente transita por ahí, pero no se dan cuenta de ello, porque no hay ningún señalamiento. La señora refirió que ya son varias semanas que está así y que aunque ya lo han reportado no se ha parado la autoridad para atender el caso. Si bien, dijo la señora, no es una alcantarilla de gran dimensión, si ha provocado algunas lesiones en las personas que le ha tocado ver, pero en algún momento algo mucho más grave puede suceder. El señor Arnulfo “N”, locatario de la misma zona y que tampoco quiso dar su nombre con cuestiones de reguardar su integridad, refirió que por las noches le ha tocado ver más situaciones en las que la gente cae a la alcantarilla, porque como está un poco oscuro por ahí la gente no se percata de ello. Por ello, ambas personas pidieron a las autoridades que “mínimo” pongan ahí una señal o que la tapen, para evitar que un día alguien pueda sufrir un daño de mayor gravedad, o que con las lluvias arrastre la basura y se pueda bloquear su conducto.