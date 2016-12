"No peligraba la vida de los policías": Ramírez

*.- Un exceso el homicidio de presunto asaltante, dice

*.- Irracional promover venganza en vez de justicia TIJUANA BC 30 DE DICIEMBRE DE 2016 (AFN).- El asesinato de un presunto asaltante por parte de policías municipales el pasado fin de semana, es claramente un exceso porque con los datos conocidos, se puede afirmar de manera contundente que no peligraba la vida de los policías que intervinieron en el caso, y por lo tanto el uso de la fuerza letal en su contra en vez del sometimiento y control, viola estándares internacionales. Así lo afirmó Raúl Ramírez Bahena, Director de la Comisión Ciudadana de Derechos Humanos y ex Procurador de los Derechos Humanos de Baja California, quien por otra parte lamentó el clima de linchamiento social que se expresa en las redes, y que justifica ese comportamiento policiaco, porque es una visión inadmisible. “No es posible que la gente apele al linchamiento porque venganza no es justicia. La gente está apelando a la venganza, no a la justicia, mientras no me suceda a mí ni a mi familia, es una reacción mu irracional y penosa porque no ayuda a resolver esto sino que legitima en términos de opinión pública este tipo de actos”, agregó el activista de derechos humanos. Al margen de los datos que pudiera arrojar una investigación formal, el video muestra claramente que el presunto asaltante fue rodeado por casi media docena de agentes y aun cuando el sujeto hubiese traído un arma blanca, el balazo en su contra en su contra resultaba un exceso. Existen estándares internacionales en el uso de la fuerza de parte de los cuerpos de seguridad, según los cuales deben agotarse primero las opciones de sometimiento y control, antes de recurrir a la fuerza letal como recurso final. En ese contexto es igualmente un exceso la actitud del policía que le coloca el pie encima y le golpea la cabeza con el bastón mientras el presunto responsable se desangra abundantemente, en apariencia, después de herida de bala grave. El video difundido exhibe igualmente, la falta de capacitación de los agentes y la ausencia de supervisión por parte de sus mandos, y obliga a revisar el cumplimiento de otra obligación que tienen los cuerpos de seguridad: la de retroalimentación y reentrenamiento de los agentes. Al usar la fuerza letal sin seguir los estándares establecidos para estos cargos, de facto el policía se convierte en un juzgador, y lo que procede es que la autoridad superior de vista inmediata al Ministerio Publico, para que los involucrados queden a su disposición para la acción legal correspondiente, mientras que sus superiores deben responder políticamente por su responsabilidad. Ramírez Bahena destacó por otra parte, que el linchamiento público de parte de la comunidad hacia el presunto asaltante y la justificación de su asesinato, es reflejo de la falta de cultura social en materia de derechos humanos, y que la autoridad está obligada a promover, sin embargo no le interesa hacerlo. “Educar a la población en el respeto a la dignidad humana no les motiva, pero hasta los delincuentes son personas, y son sujetos de derechos humanos. Por supuesto que merecen un castigo, que se castiguen los delitos y se repare el daño a las víctimas de delitos, pero esto tiene que estar combinado con una cultura de los derechos humanos que juzgue la proporcionalidad de las cosas”, finalizó el Director del CCDH.