Policías impidieron dar comida a personas sin hogar

*.- ¿Qué es lo que debo hacer como ciudadana que quiere ayudar a otros? TIJUANA BC 30 DE DICIEMBRE DE 2016 (AFN).- Karina Jaramillo, ciudadana tijuanense, denunció ante este medio que el pasado 24 de diciembre, un par de policías municipales les impidieron entregar comida y prendas para vestir a personas en situación de calle, bajo el argumento que, de acuerdo a disposiciones del actual alcalde municipal, Juan Manuel Gastélum, tenían que estar registrados como asociación civil o de lo contrario tendrían que pagar una multa de 2 mil pesos. En entrevista con AFN, Jaramillo detalló que esta actividad de ayuda humanitaria la viene realizando desde hace 3 años, y su esposo Marcos desde hace 6, todo sin ningún problema, e incluso, dijo, la propia policía municipal en muchas ocasiones participó ayudando a instalar las mesas y sillas y sobretodo conviviendo con la gente que se acercaba a comer. Pero, refirió, el pasado 24 de diciembre no fue así, ya que cuando llegaron “al Monumento del PRI”, como a las 14:00, se percató que dos policías estaban hablando con su marido, por lo que decidió acercarse, fue cuando escuchó, “de muy mala manera”, que el Oficial Zúñiga los amenazó de remolcar los carros porque estaban mal estacionados y porque era indebido lo que estaban haciendo, así que se los llevarían detenidos. Jaramillo resaltó que le explicó al Oficial que no era la primera vez que realizaban esta actividad, la cual es solamente con la intención de ayudar a las personas necesitadas, por lo tanto le parecía injusto que les fueran a remolcar o llevar detenidos. Explicó que el Oficial Zúñiga excusó diciendo que había un desorden en el lugar, además que “estaban contribuyendo a que las personas que estaban en la canalización, al menos por ese día no compraran comida y que nosotros favorecíamos que ellos se fueran a drogar, a picar y cometer actos ilícitos”, lo cual, dijo, fue su mayor coraje, porque “independientemente de lo que ellos hagan con sus vidas, ella va solamente una vez al año para ayudar”. Karina Jaramillo detalló también que, de acuerdo a las historias que han escuchado de las propias personas, son gente que los propios “polleros” han dejado ahí, que vienen de diferentes estados y países, que otros son hijos de prostitutas que los han dejado abandonados en la canalización, que hay gente que por azares del destino cayeron en drogas y los familiares les dieron la espalda, muchas cosas, e historias desagradables que le “parten el corazón”, por lo tanto año tras año va para realizar un bien. Ante la explicación, la señorita refirió que el Oficial incluso le cuestionó si estaban vendiendo la comida porque a él nadie le garantizaba que no lo estuvieran haciendo, situación que les causó mucha indignación porque son varios años ya que realizan esta acción que, como les han comentado personas cercanas al DIF, es un asunto que el gobierno municipal debería atender antes que limitar a la ciudadanía. Mientras esto sucedía, destacó, trató de comunicarse con un comandante de la policía del residencial donde ellos viven, para pedirle que “por favor”, les diera tiempo de terminar de entregar la comida, le marcó tambien a Oliva Vidal, quien le pidió que se retirara de ahí para no tener problemas. Vidal le explicó, que según “desde que llegaron los haitianos empezaron los problemas con la gente que hace cosas altruistas, porque se les salió de control todo y ya ha habido agresiones y evidentemente lo que hace el municipio es querer resguardar la seguridad de ustedes, ahora lo que se tiene que hacer es ir a pedir un permiso al Ayuntamiento, para que puedan proporcionar ayuda”. Otro elemento, el Oficial Olivas, que a decir de Karina se dirigió a ellos con mucho más respeto e incluso brindando opciones, les propuso que mejor se fueran a un albergue y que se registraran como asociación civil, para que no les cobraran la multa de los 2 mil pesos más los cargos de remolque y arrastre. Entonces, agregó, alguien mencionó “por ahí” que “no creo que quieran pasar calientita la noche en una celda”, lo cual la puso nerviosa y por lo tanto le pidió a su esposo mejor recoger todo para evitarse algún problema, ante la situación de que se llevarían la comida los indigentes se acercaron para reclamar que ellos pagan 20 pesos al día para comer, situación que todavía les recaló un poco más. Tuvieron que irse mejor a un albergue cercano, al Juventud 2000 en la Zona Norte, donde pidieron permiso para instalarse, se los otorgaron y fue ahí donde pudieron entregar finalmente la comida a quienes les acompañaron y se acercaron para realizar dicha acción. Jaramillo destacó que independientemente de quién haya implementado esta norma de que tienen que pedir un permiso ante el ayuntamiento para registrarse como asociación civil y poder atender un derecho, no le parece algo lógico y se sintió “muy molesta y lastimada” porque hay mucha gente detrás de ellos que colabora y, sobre todo, es mucha la gente que tiene necesidades. “Yo lo que requiero es saber que va a pasar porque no vamos a dejar de seguir realizando esto, pero tampoco quiero que el próximo año se vayan a llevar detenido a alguien, tampoco voy a ofrecer dinero a un oficial por algo que yo no esté haciendo, porque no tengo la mentalidad de dar una mordida, va en contra de mis principios”, dijo. Reiteró que cada año ella se dedica a recolectar ropa, su papá y muchos amigos contribuyen con comida de todo tipo, llevan cobijas por las cuestiones del frío y es mucha gente la que se suma para contribuir en la ayuda a estas personas necesitadas, por ello, se preguntó, “¿qué es lo que tengo qué hacer como ciudadana que quiere ayudar a otros ciudadanos sin fines de lucro?”. Jaramillo reiteró que se trató de una situación muy desagradable por todo lo que hay detrás de estas personas, quienes les agradecieron infinitamente, como cada año, poderlos ayudar aunque sea un solo día, ya que, como algunos les mencionaron después de todo el problema, la policía comete muchos atropellos con ellos, hagan o no hagan algo, pues “les pasan báscula diario y les quitan lo poco que ganan dejándolos sin nada”. Finalmente dijo que fuera de todos los conceptos que se tienen negativos de estas personas indigentes, hay muchos que "sí quieren hecharle ganas", pero no lo hacen porque no tienen una identificación o una dirección donde comprobar residencia, "es mucha la necesidad que hay, es mucha la gente que quiere ayudar y la verdad es que es muy triste que nos estén poniendo trabas y que tengamos que pagar para poder ayudar, eso para mí es reprobable".