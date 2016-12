Se manifestarán beisbolistas vs. estado

*.- Por no revertir venta de acceso a campos deportivos

*.- “No nos dejan otra opción que pelear”: Lugo TIJUANA BC 30 DE DICIEMBRE DE 2016 (AFN).- Ante el incumplimiento de las promesas por parte del gobierno estatal, la comunidad deportiva de Mesa de Otay iniciará el año 2017 con una multitudinaria marcha de protesta, porque la administración no revertirá la venta de una parte del acceso a los parques de béisbol, anunció Armando Lugo, presidente de la Asociación Estatal de Beisbol de Baja California. “Vamos a prepararnos para llevar niños, mamás, papás, de todas las categorías, porque no nos dejan otra opción que pelear lo que es del feudo deportivo, se puede desencadenar un problema social”, señaló el dirigente.