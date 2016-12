Ciudadanía teme por delincuentes liberados

TIJUANA BC 30 DE DICIEMBRE DE 2016 (AFN).- El presidente del Comité Ciudadano de Seguridad Pública de Tijuana, Genaro de la Torre Quintanar reveló que con el Nuevo Sistema de Justicia Penal (NSJP) los delincuentes están saliendo libres a enfrentar sus procesos y esto genera miedo entre la población. Manifestó de la Torre Quintanar que los delincuentes amedrentan a la comunidad, pues al poder salir libres a enfrentar su caso, la ciudadanía permanece atemorizada, por lo que en eso trabaja el Comité, vamos a presionar en ese punto”, manifestó. Agregó que buscarán una forma para que al ser detenida la persona en repetidas ocasiones, haya un mecanismo para que los detenidos ya no sean liberados y enfrenten la justicia en prisión para evitar represalias contra la población. Aunque no tiene un porcentaje exacto aseguró el Presidente del Comité Ciudadano, que tiene conocimiento de este tipo de hechos, por lo que han hecho saber a jueces o ministerios públicos, que es peligroso que los delincuentes estén afuera, por lo que deben girar una orden de aprehensión para que sean detenidos. De la Torre Quintanar refiriéndose a otro tema dijo que durante el pasado mes de noviembre, se registraron en la ciudad 93 homicidios, cifra que no se había visto en la historia de Tijuana, por lo que el repunte en este tipo de crímenes continúa subiendo. Esta situación la planteará al secretario de Seguridad Pública Municipal (SSPM) Marco Antonio Sotomayor Amezcua el próximo 24 de enero, fecha en la que iniciaran trabajos con los nuevos miembros del área gubernamental, para analizar temas de coordinación entre los tres órdenes de gobierno y la denuncia ciudadana.