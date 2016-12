Esperaba mal gobierno pero no "uno tan cruel"

Por: Manuel Ayala / Glenn Sánchez Silva

Imágenes: Israel Martínez / Joebeth Terríquez *.- “Mucho gasto, agua, predial, y ahora la gasolina

*.- Población inconforme con dicho aumento TIJUANA BC 29 DE DICIEMBRE DE 2016 (AFN).- Ciudadanos tijuanenses lamentaron este día el aumento al precio de la gasolina que se tiene programado para el inicio del 2017, ya que es un gasto fuerte que se suma al anunciado incremento al precio del agua y predial que “impuso” el Gobierno del Estado, dijeron. AFN realizó un sondeo respecto a este tema con los tijuanenses, en donde su mayoría aseguró que dicha medida los afecta directamente, especialmente aquellos pequeños comerciantes que venden algún producto en mercados “sobre-ruedas”, o aquellas madres que tienen que recorrer distancias considerables para llevar a sus hijos a la escuela. La señora Martínez dijo que “se esperaba un mal gobierno (federal) después de las elecciones, pero que no se imaginó nunca que sería ‘uno tan cruel’ como este (Enrique Peña Nieto), ya que desde su llegada todo encareció”. Emilio Estrada refirió “todo esto está muy mal”, pues se ha puesto “demasiado cara la vida en la ciudad” con tanta alza en los precios, por ello aprovechó este día “para llenar tanque” y así tratar de consumir lo menos posible antes de que se realice el incremento a los combustibles. Por su parte, la señora Carla Martínez, señaló que “no queda de otra” más que aprovechar antes de que inicie el incremento de la gasolina, sin embargo, dijo, están muy mal toda el alza que se está dando no solo en el país, sino las que se anunciaron en Tijuana. Josefina Rosas resaltó que también llegó a surtir de gasolina su carro pero a ella le parece todo “algo muy normal”, puesto que cada año las cosas “suben y suben” de precio y lo peor de todo es que “ya nos estamos acostumbrando”. Carlos Ezequiel, quien se dijo ser estudiante, refirió que ya está pensando considerablemente dejar el carro y usar la bicicleta o el transporte público, “o caminar cuando se pueda”, porque ahorita que no va a la escuela gasta poco en gasolina pero se imagina que cuando regrese a clases va a tener que invertir mucho más. “Es mucho gasto, entre el agua aquí, el predial, y ahora todo eso de la gasolina, quién sabe cómo le vayamos a hacer en adelante”, puntualizó. El comerciante José, dijo que la gasolina está muy cara, por lo que la medida le parece mala para la población, ya que él tiene que moverse para vender su mercancía en diferentes puntos de la ciudad, y si regularmente gastaba 700 pesos semanalmente ahora le saldrá más caro. “Si sigue así a lo mejor dejaré de vender, ni para comprar gasolina va salir, a veces hay venta o a veces no vendemos”, por lo que pidió a la autoridad que ayude a los más necesitados ya que los está “fregando” con ese tipo de medidas. Por su parte, Guadalupe Hermosillo, quien es ama de casa indicó que no se le hace justo el aumento, ya que el gobierno incrementa todo menos el salario de los trabajadores, por lo que deberán evitar salidas para poder llevar a sus hijos a sus clases. Mientras que María, también ama de casa pidió al gobierno tomar en cuenta la opinión de la comunidad en este tipo de decisiones, porque a los trabajadores su sueldo no les alcanza para sustentar un hogar, por lo que si aumentan el combustible deben hacer lo mismo con el salario. “Solo vamos a trabajar para el gobierno”, expresó, el comerciante Eleazar Vargas, quien dijo que tendrá que vender en algunos puntos de la urbe para poder ahorrar en gastos de combustible, de lo contrario no le alcanzará lo poco que gana. Por último, la comerciante, Briana, reveló que aprovechara estos días para “llenar su tanque” antes que suba la gasolina, ya que de lo contrario dejará de usar su vehículo pero también esto podrá afectarla ya que consideró que el transporte va pedir un aumento. La población tijuanense está inconforme con lo anunciado por el Gobierno Federal respecto al aumento que tendrá la gasolina de entre el 14% y 20% en el 2017, por lo que piden que piensen en la población que menos tiene, ya que les afectará fuertemente en la economía familiar.