Asaltante agredió a policías: Gastélum

TIJUANA BC 29 DE DICIEMBRE DE 2016 (AFN).- El alcalde de Tijuana, Juan Manuel Gastélum Buenrostro declaró que según información con la que cuenta, el hombre al que dispararon los policías municipales –como se muestra en el video publicado por AFN- agredió a los uniformados, por lo que éstos respondieron al ataque. Mencionó el Presidente Municipal, que de acuerdo con datos proporcionados por el secretario de Seguridad Pública Municipal (SSPM) el individuo inició la agresión con un arma punzocortante, por lo que “en base a los elementos existentes, partes, documentales y testigos presenciales", él (el munícipe) debe dar credibilidad a esta información, sujetándose a los hechos concretos. “Hay que entender un poco la adrenalina que en ese momento se genera, están defendiendo al ciudadano, son situaciones muy difíciles donde el factor humano a veces no se toma en cuenta y eso genera un prejuicio anticipado de los ciudadanos”, manifestó el edil. Aseguró en otro hecho acontecido que ningún elemento puede impedir la cobertura de los medios de comunicación. “Ni ningún elemento de la corporación podrá atentar contra la libertad de expresión, y mucho menos cuando lo están haciendo bien”, indicó, por lo que ya se fijaron medidas preventivas para que no vuelva a suceder. Respecto al ajuste que están pidiendo los transportistas por el aumento a la gasolina, respondió que ellos (los transportistas) podrán solicitarlo, pero no se puede, ya que si elevan sus tarifas, los usuarios no podrán pagarlo y por consecuencia no usarán los taxis o camiones, agregó que habrá que ver si su petición es procedente; “si el ciudadano no puede pagar, es cuestión de mercado, yo no lo veo de otra manera”. Este jueves, el munícipe encabezó el arranque de obras de pavimentación de las calles Paseo de las Delicias; Lomas de Tijuana; 10 de Abril; 18 de Marzo; Cioac y Calle Cuarta, en donde invertirán 18 millones de pesos entre el municipio y federación, para beneficiar a más de 33 mil personas.