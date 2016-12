Evitar fuegos pirotécnicos pide Protección Civil

TIJUANA BC 29 DE DICIEMBRE DE 2016 (AFN).- José Rito Portugal, director de Protección Civil Municipal, pidió esta mañana a la ciudadanía evitar el uso de la pirotecnia durante el festejo del Año Nuevo, para prevenir accidentes de consideración como quemaduras o incendios. En entrevista con AFN, refirió que precisamente ante la preocupación, esta mañana realizaron un volanteo denominado "Chispa Responsable", el cual tiene la intención de prevenir accidentes causados por fuegos artificiales. El director de Protección Civil destacó que para esta fechas la petición es no utilizarlos, y en caso de hacerlo realizarlo en lugares alejados, que no sean cuetes de gran magnitud e impacto, que sea acompañado de un adulto y lejos de los niños, que no usen los que se impulsan hacia arriba porque luego las brasas donde caen pueden provocar incendios. Portugal aclaró también que como institución, su ocupación es prevenir a la ciudadanía, ya que no pueden incidir directamente en confiscar a quienes los estén vendiendo, sin embargo, dijo, la corporación se encuentra lista para cualquier llamado que haga la ciudadanía en caso de que se presente alguna emergencia por el uso de estos objetos. Finalmente comentó que la actividad de volanteo se realizó en el crucero de la Plaza Carrousel, en la que también participó el director de la Juventud Municipal, Miguel Loza.