Aumenta comercio por ferrocarril en BC

TIJUANA BC 28 DE DICIEMBRE 2016 (AFN).- La buena relación y comunicación que existe entre la empresa ferroviaria BJRR y las autoridades de Protección Fronteriza de Estados Unidos y el SAT, propicia una mayor coordinación, agilidad y sobre todo seguridad en los cruces de importación de mercancía, permitiendo que en el 2016 se incrementaran los intercambios comerciales por este medio de 250 a 450 cada mes, reveló Antonio Otáñez, gerente de operaciones de la empresa BJRR. A través de un comunicado de prensa, el representante de Baja California RailRoad dijo que el intercambio comercial de mercancías que se transportan vía ferrocarril entre México y Estados Unidos ha aumentado de cruzar 250 unidades mensuales en 2015, este año aumentó a 450 aproximadamente. Esto, agregó Otáñez, “nos obliga cada día a contar con una mejor logística y sobre todo a tener una mejor relación entre las autoridades de aduana mexicana (Servicio de Administración Tributaria, SAT) y la Protección Fronteriza de Estados Unidos (U.S. Customs and Border Protection, CBP)”. El Gerente de Operaciones destacó que constantemente sostienen reuniones de trabajo con funcionarios de CBP, SAT y DHS (Department of Homeland Security) para analizar todos aquellos temas relacionados con la funcionalidad y la seguridad de la transportación de diversos insumos entre ambas fronteras. Actualmente, agregó, se encuentran intercambiando unidades con EUA de lunes a viernes y cuentan con una ventana de tiempo de 4 horas para realizar la operación. Precisó que previo y durante el intercambio de unidades entre ambos países, se realiza una exhaustiva revisión física de las unidades a intercambiar entre BJRR, CBP y SAT, así mismo las unidades son sometidas a una inspección por rayos gama y la unidad canina para la detección de sustancias y mercancías prohibidas y de esta manera evitar que éstas ingresen a ambos países ilegalmente. Finalmente, Otáñez destacó que “la buena relación y comunicación que existe entre BJRR y las autoridades de Protección Fronteriza de Estados Unidos y el SAT, propicia una mayor coordinación, agilidad y sobre todo seguridad en los cruces de importación de mercancía, siendo ésta la parte más importante para nuestro vecino país”.