Afecta a servicios públicos no pagar predial

TIJUANA BC 28 DE DICIEMBRE DE 2016 (AFN).- Ante el incremento del impuesto predial en el Ayuntamiento de Tijuana, algunos sectores de la sociedad han hecho un llamado a la desobediencia civil para que la gente no lo pague, situación que de llegarse a ocurrir seria “terrible” para el actuar del gobierno municipal al afectar los servicios públicos, consideró la regidora Elvia Rangel García. En entrevista, dijo que en caso que la población no cumpla con el pago del mencionado impuesto afectaría todas las áreas, hasta lo más básico como recolección de basura, “sabemos bien como ciudadanos que la captación de los impuestos es lo que le da vida al gobierno para solventar los problemas de la sociedad”. Actualmente, dijo, están creando mecanismos eficientes para recaudar el 100% del pago del predial, debido a que solamente el 70% de la población cumple de forma responsable durante el primer trimestre del año, por lo que estiman recaudar 450 millones de pesos, en los primeros tres meses. Respecto al incremento en la tarifa del alumbrado público, la edil explicó que ya no van a subsidiar anualmente 39 millones de pesos que “año con año” tenían que poner para poder solventar mencionado gasto. Con lo ahorrado, agregó, estarán buscando la forma de iluminar la ciudad, “aquí el problema se suscitó por la deficiencia de la lámpara, porque a nosotros la CFE nos cobra esté o no este la lámpara, nosotros tenemos que cubrir lo que corresponde como alumbrado público”. Al ser cuestionada si habría una licitación para el tema, respondió que hasta el momento no tienen una línea de acción definida pero aseguró que la decisión tomara será la que más le convenga a los tijuanenses.