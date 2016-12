Se agrava crisis migratoria: Metelus

TIJUANA BC 28 DE DICIEMBRE DE 2016 (AFN).- Wilner Metelus, presidente del Comité Ciudadano de Defensa de los Naturalizados y Afroamericanos, señaló este día que la crisis migratoria cada vez es mucho más grave en Tijuana porque ya son 28 refugios y albergues que se han conformado en la ciudad y su capacidad está a tope, con muchas carencias y todavía con migrantes pernoctando en las calles bajo las inclemencias del frío. En entrevista con AFN, el activista refirió que son alrededor de 250 haitianos quienes están llegando cada noche a la ciudad, y en los refugios ya no hay espacio, por lo que las autoridades deberían tomar ya cartas en el asunto con acciones y estrategias más concretas que de verdad ayuden con la problemática. No es posible, dijo, que en varios albergues no se cuente con el servicio de agua, luz o que no tengan techo, pues son condiciones inhumanas que no tienen nada que ver con quiénes de buena manera han puesto sus espacios para los migrantes, pero sí de las autoridades que no se han acercado a ellos para ver qué es lo que requieren y acondicionar esos albergues. Metelus destacó que sí bien, el país tiene una crisis económica fuerte, lo que el ve más a los de ello es que "hace falta mucha voluntad" por parte de los políticos, lo cual es muy decepcionante, como también es lamentable, dijo, que a estas alturas la Organización de las Naciones Unidas (ONU) no se haya involucrado en el caso y no haga un pronunciamiento al respecto. Finalmente pidió a las autoridades que tomen cartas en el asunto, porque ante la condición climática y social los resultados o consecuencias pueden ser muy malas, así como también pidió a la ciudadanía a seguir apoyando y "no dejar solos a nuestros hermanos haitianos".