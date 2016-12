Preocupa consumo de alcohol en Año Nuevo

TIJUANA BC 28 DE DICIEMBRE DE 2016 (AFN).- Estadísticamente el consumo de alcohol entre jóvenes aumenta durante la celebración de Año Nuevo, situación que preocupa ante los posibles accidentes que pueden suscitarse, por lo que el director de Juventud BC, Manuel Rudecindo García Fonseca recomendó usar transporte alternativo (Cabify, Uber o Raite) en caso de ingerir bebidas embriagantes. Ante tal situación, la Secretaría de Seguridad Pública Municipal (SSPM) implementará un “fuerte” operativo de vigilancia con el propósito de que no haya jóvenes o adultos en las calles manejando en estado de ebriedad, dijo. Cuestionado sobre cuál era la recomendación para el uso del transporte en dichas festividades, respondió que pueden pedir un taxi, raite o uber, “para que puedan salvar una vida o prevenir un accidente, es ideal, el caso es que si ellos saben que están tomados, que andan pasados de “cheves”, que usen un medio alternativo”. En estas fechas la gran mayoría de los bares o antros, invitan a la población a recibir el Año Nuevo en compañía de sus amigos hasta altas horas de la madrugada, y aunque reconoció que es bueno salir a divertirse, se debe de hacer de forma responsable procurando no ocasionar daños a terceros. García Fonseca espera que en Baja California se pueda iniciar un 2017 con un saldo blanco, y no recibirlo con la noticia de la muerte de un joven en situaciones en donde se vea involucrado el consumo del alcohol. En otro tema, a través del programa “Hoy Conduzco Seguro” han logrado dar de forma gratuita dos mil 800 licencias de manejo durante el presente año, además los capacitan en primeros auxilios para que puedan saber cómo reaccionar en caso de un accidente. Con los ayuntamientos de los cinco municipios realizarán un trabajo para saber estadísticamente cual ha sido el comportamiento de los beneficiarios en las calles, “para ver si se han visto involucrados en accidentes de tránsito, en multas, o si han sido detenidos en algún retén por conducir alcoholizados”.