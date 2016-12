Emite CNDH recomendación por violencia escolar

TIJUANA BC 28 DE DICIEMBRE DE 2016 (AFN). – La Comisión de los Derechos Humanos (CNDH) emitió una recomendación dirigida al secretario de Educación Pública, Aurelio Nuño Mayer, luego del maltrato y violencia escolar por parte de un profesor hacia dos estudiantes de secundaria. El 29 de agosto de 2013, la CNDH recibió una queja de la madre de un adolescente de 15 años, quien manifestó que el 10 de junio de ese año un profesor de matemáticas pidió a los alumnos dinero por concepto de copias y los que no contaran con el debían ganarlo de cualquier forma. La víctima no contaba con el dinero y al solicitar al docente entregárselos al día siguiente, éste no accedió y le contestó: “que los consiguiera como pudiera, dando besos, no besos o vendiera cachetadas, pero que quería su dinero”. Por su parte la alumna relató que el viernes 7 de junio, el profesor “nos comentó que debíamos pagarle 25 pesos y si no los conseguíamos, a las niñas nos dijo que “podíamos prostituirnos para conseguirlos” (...) El 10 de junio el profesor aun siendo testigo de todo lo que ocurrió en el salón de clases no hizo nada, incluso se burlaba. “Todo esto se lo comenté a la asesora de la escuela para que diera aviso a los papás de mi compañero y ella no hizo nada”. A los jóvenes, hombre y mujer, quienes fueron agraviados, los diagnosticaron con depresión y cuadro clínico compatible con Trastorno de Déficit de Atención e Hiperactividad (TDAH). La Administración Federal de Servicios Educativos en la Ciudad de México (AFSECCDMX) verificó que el profesor incurrió en actos de maltrato escolar de índole física, verbal y psicológica, al iniciar, permitir e incluso participar en las agresiones incumpliendo con la Ley Federal de Responsabilidades Administrativas de los Servidores Públicos. Las recomendaciones dirigidas al Secretario de Educación, son que se inscriba a los jóvenes en el Registro Nacional de Victimas, para que tengan acceso a los beneficios que conforme a derechos les corresponden; que se imparta un programa de educación, formación y capacitación al personal de las escuelas de educación básica. Se investiguen de manera imparcial y exhaustiva las conductas de maltrato escolar en que probablemente incurrieron otros dos servidores públicos del plantel, en caso de que se actualice la prescripción, se deje constancia de la investigación, así como de la recomendación en sus expedientes personales, administrativos y laborales. Otra de las recomendaciones es que las escuelas de educación básica evalúen y actualicen los protocolos existentes para prevenir, identificar y eliminar cualquier forma de violencia escolar; en un plazo de seis meses, se revisen y se generen indicadores sobre los avances en la implementación de los métodos para prevenir y eliminar cualquier forma de violencia en los planteles escolares. El docente recibió una sanción administrativa e institucional de 7 días sin goce de sueldo al incumplir el deber de “tratar con cortesía y diligencia al público”. El 20 de noviembre fue asignado a otro plantel escolar y el 19 de febrero de 2014 fue reincorporado a la secundaria donde ocurrieron los hechos.