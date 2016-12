Ayuntamiento venderá autos oficiales

TIJUANA BC 28 DE DICIEMBRE DE 2016 (AFN).- El XXII Ayuntamiento de Tijuana venderá las unidades que no son necesarias en su padrón vehicular, debido a la falta de recursos económicos por el que atraviesa la administración, y por el aumento a la gasolina, declaró el alcalde municipal, Juan Manuel Gastélum Buenrostro.



En atención a medios, dijo que hasta el momento no tienen una cifra definida de cuántos automóviles venderán, ya que están a la espera de una respuesta por parte de Oficialía Mayor. "Se están recogiendo los carros; los funcionarios tendrán que entregar sus carros en eso estamos ya, ya no hay gasolina, ya no hay celulares, ya no hay llantas, ya no hay reparaciones, se va detener todo eso, no puede continuar", manifestó el edil. Dicha situación generará medidas "duras" de ahorro, porque manifestó que por ejemplo, cuando una persona pide un empleo, no se le entrega vehículos oficiales y le pagan el combustible. Aseguró que esto no sucederá en las dependencias de emergencia como en Protección Civil Municipal, la Dirección de Bomberos de Tijuana y la Secretaría de Seguridad Pública Municipal (SSPM) al ser áreas "intocables".