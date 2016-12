Ayuntamiento venderá autos oficiales TIJUANA BC 28 DE DICIEMBRE DE 2016 (AFN).- El XXII Ayuntamiento de Tijuana venderá las unidades que no son necesarias en su padrón vehicular, debido a la falta de recursos económicos por el que atraviesa la administración, y por ...

Intervendrá Senado por Grupo de Choque *.- Usarlo contra periodistas es ataque a la libertad de prensa: Blásquez TIJUANA BC 28 DE DICIEMBRE DE 2016 (AFN).- El uso de un grupo de choque formado por adictos, por parte del Congreso del Estado para impedir el acceso a ...

Ensenada 3er lugar en tarifas de agua en BC ENSENADA BC 28 DE DICIEMBRE DE 2016 (AFN).- Mexicali y San Felipe son las ciudades de Baja California que tienen las tarifas domésticas más bajas del agua, mientras que en Tijuana y Playas de Rosarito se aplican las cuotas más ...