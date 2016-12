Niega Anapromex ser defraudadora

*.- “Investigaré el trabajo de diputados”, advierte a Cynthia García TIJUANA BC 27 DE DICIEMBRE DE 2016 (AFN).- La agrupación Anapromex afirmó hoy estar debidamente registrada y al corriente en sus obligaciones ante el SAT, por lo que se deslindó a través de su dirigente Fidel Villanueva, de cualquier señalamiento como una agrupación dedicada a estafar a propietarios de “autos chocolate”, contra los que la diputada federal Cynthia García Soberanes, pidió proceder de inmediato. La respuesta de Villanueva, se produjo luego del anuncio hecho por la legisladora bajacaliforniana por el Partido Encuentro Social, en el sentido de que había pedido al Sistema de Administración Tributaria, proceder contra defraudadores, a quienes no identificó por nombre. “Siempre hemos declarado impuestos ante el SAT y estamos al corriente en pagos, impuestos, IMSS e INFONAVIT, no soy diputado para ser acusado de desvío de recursos, soy representante legal de una asociación civil mejor conocida como Anapromex y tenemos todo en regla ante el SAT”, dijo Villanueva, quien ha sido frecuentemente señalado como defraudador al ofrecer protección a propietarios de “autos chocolate” mediante el uso de engomados. “Cynthia Soberanes ha olvidado que cuando se quiere obtener miel no se debe dar de puntapiés a la colmena, amenazar a Anapromex con una investigación no hará que deje de hacer mi trabajo, la función de una A. C. es por todos conocida y aquí no hay lavado de dinero para que tuviera que intervenir la Unidad de Inteligencia Financiera (UIF)”, agregó el dirigente. Villanueva aseguró que “todos tenemos amigos y enemigos, razón por la cual es posible conocer lo que se hace y no se hace, ya que hay diputados que solo están con la boca hacia arriba para llevarse la mayor parte de las tajadas, y también pago impuestos federales y de ahí les pagan su sueldo y tengo derecho de exigir resultados favorables como ciudadano de Tijuana y no que anden buscando el hilo negro e investigando para afectar a alguien que difiera de su forma de pensar”.