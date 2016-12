Debe autoridad integrar a migrantes

TIJUANA BC 27 DE DICIEMBRE DE 2016 (AFN).- El regidor de Movimiento Regeneración Nacional (Morena), Marco Antonio Romero Arizpe declaró que para poder resolver el problema migratorio por el que a traviesa Baja California, las autoridades tienen que tener la capacidad de no convertir a los migrantes en “limosneros”, sino integrarlos al progreso de la ciudad. En atención a medios, aseguró que lo anterior solamente podrá llevarse a cabo realizando protocolos de respuesta y orden en el tema, para poder brindar una atención al migrante extranjero y nacional digna, para que dicho sector de la población pueda avanzar. Este martes, Romero Arizpe presidió la sesión de Comisión de Asuntos Fronterizos para analizar los temas relacionados con la llegada de migrantes haitianos que buscan asilo en Estados Unidos, y de los cientos de connacionales que son repatriados del otro lado de la frontera. “Tijuana pasa por una situación peculiar, somos una ciudad de migrantes pero debe de haber orden, y entonces habría que comenzar por establecer reglas de funcionamiento para que se les dé la oportunidad de progresar”, expresó. El también presidente de la Comisión de Asuntos Fronterizos, aseguró que existen los recursos económicos suficientes para hacerle frente a dicha problemática pero no son manejados adecuadamente. Cuestionado sobre lo que declararon representantes de algunos albergues, quienes aseguran que se está descuidando a los repatriados, reiteró que es un tema de orden, “si tú me dices que los connacionales son más importantes que los extranjeros, desde mi punto no, todos somos seres humanos, todas las personas merecemos un buen trato”. Por último, agregó que en próximas semanas analizarán otros temas que afectan las relaciones internacionales como la seguridad pública, ya que se registran fuertes problemas en la ciudad por las cuestiones viales, por lo que habrán de trabajar con la capacitación del personal, en educación vial y más recursos para el tema de tránsito.