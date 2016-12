Piden evitar uso de fogatas y anafres en viviendas

TIJUANA BC 27 DE DICIEMBRE DE 2016 (AFN).- Guillermo Trejo Dozal, secretario de Salud en el Estado, pidió este día a los ciudadanos evitar el uso de fogatas o anafres dentro de habitaciones no ventiladas, ya que éstas producen monóxido de carbono y pueden provocar intoxicaciones en la población. El titular de la dependencia resaltó que, si bien, estos son instrumentos para generar calor en los hogares ante las bajas temperaturas que se registran en la entidad, es preferible no exponerse a tener algún accidente que pueda tener consecuencias mortales. Por ello, exigió que no se usen estos instrumentos y mucho menos utilicen la estufa y el horno como calefacción, ya que la mayoría de los accidentes causados por intoxicación por monóxido de carbono (CO), se producen en los hogares y están relacionados a nuestras actividades diarias como cocinar y usar la calefacción. Trejo Dozal detalló que el monóxido de carbono es producido por la combustión incompleta de elementos, es altamente tóxico y no tiene propiedades indicadoras que permitan su reconocimiento, por lo tanto no permite en muchos casos darse cuenta del peligro que éste significa, resultando en envenenamiento por inhalación en cuestión de minutos. Indicó que si es inhalado en grandes cantidades puede provocar daños cerebrales irreversibles e incluso la muerte, por ello ante la sospecha de intoxicación por monóxido de carbono se debe retirar a las víctimas del ambiente contaminado, ventilar ese espacio y acudir al médico inmediatamente.