Despiden a lideresa priista y a sus hijas

TIJUANA BC 26 DE DICIEMBRE DE 2016 (AFN).- Familiares y amigos despidieron a la lideresa del Partido Revolucionario Institucional (PRI), Aidé Fierro Castro y sus dos hijas Mia y María Aidé, quienes fueron asesinadas el pasado viernes 16 de diciembre en su domicilio -que fue incendiado- ubicado en el fraccionamiento El Niño. La pequeña ceremonia fue realizada en la funeraria "La Paz" ubicada en el bulevar Padre Kino, en donde estuvo presente del presidente del PRI en Tijuana, Jorge Tsutsumi Valenzuela. El dirigente del tricolor señaló que Aidé siempre defendió los intereses de la comunidad, porque lo que nunca dudaron que fuera una víctima por lo que esperen que los responsables paguen por el crimen y se haga justicia por lo que no quieren "sorpresa". "Los malandros de la comunidad habían sido amenazadas en el sentido de ser denunciados, por lo que estaba muy preocupada ya que en repetidas ocaciones sufrió robos en su domicilio", manifestó. Indicó que la Zona Este tiene graves problemas de adiciones en su población, situación que ha llevado a perder a miles de jóvenes ante las drogas, por lo que pidió al Gobierno del Estado actuar porque no se están viendo resultados en la materia. Consideró que es necesaria otra Agencia del Ministerio Público, ya que solo existe una en Mariano Matamoros para el millón 200 mil personas que viven en la zona, quedando alejado para muchas colonias. Este lunes el subprocurador de Investigaciones Especiales de la Procuraduría General de Justicia en el estado (PGJE), José María González Martínez informó que el móvil del triple homicidio se dio porque la pareja de la occisa tenía una deuda de drogas con los responsables. Mismos que fueron arrestados en días pasados, tratándose de Maximino "N" alias “El Max”; Juan "N" alias “El Marisquero" y Santiago "N" alias “El Gestos”, quienes el día de los hechos en compañía de un cuarto sujeto -aún prófugo-, cometieron el crimen. Los tres hombres fueron puestos a disposición del Juez de Control, siendo acusados por el delito de homicidio calificado y daño en propiedad ajena por incendio. Asimismo la PGJE hizo saber que las féminas no fueron agredidas sexualmente como se había rumorado en un principio y de acuerdo con la necropsia de ley realizada por el Servicio Médico Forense (Semefo) se determinó que la causa de muerte de las tres personas fue traumatismo craneoencefálico.