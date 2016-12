"Un caos" los engomados a "chocolates"

TIJUANA BC 26 DE DICIEMBRE DE 2016 (AFN).- La situación de “pega” de engomados a “carros chocolate” se volvió todo un caos, debido a que las personas que lo hicieron “se dieron cuenta que el gobierno no actúa, por lo que es muy fácil realizarlo”, informó Gilberto Leyva Camacho, presidente de la Cámara Nacional de Comercio (Canaco) en Tijuana. En entrevista, el presidente de la Canaco refirió que en el caso de Gabriel González Celestino, líder del Comité Ciudadano de Procuración de Justicia de Baja California, quien la semana estuvo entregando engomados, no sabe si esta persona esté cobrando o no por ello, o cuál sea el negocio que trae con esto, pero lo único que puede decir, destacó, es que “esto ya se hizo una anarquía”. Agregó que a partir de enero la Canaco también va a empezar a entregar engomados, puesto que ya se dieron cuenta que “eso es lo que funciona y lo que quieren las autoridades, es meternos a la informalidad de pegar engomados porque solo así podemos salir adelante”. Leyva Camacho refirió, los comerciantes “queremos hacer las cosas bien y el gobierno no nos respalda”, pues lo único que hace es apoyar a los delincuentes que llevan más de 20 años con ese negocio, como el que encabeza Fidel Villanueva, presidente de Anapromex, “a quien en una ocasión logramos meter ‘al bote’ porque el gobernador tuvo la voluntad en el tema”, pero, dijo, ya ahora cada quien hace “lo que se le pega la gana”. De manera irónica refirió que ese ha sido el negocio “de los pillos”, por lo tanto se meterán a ello “para ser parte de la pillería”, porque a final de cuentas la autoridad no hace nada y al contrario, protege a quienes lo están haciendo mal. Destacó que las autoridades no han querido resolver el asunto porque “hay mucha corrupción” y, aseguró que hay funcionarios que están metidos en este tema, puesto que son negocios que dejan miles de millones de pesos. *.- Sector gastronómico el más beneficiado en estas fechas El presidente de la Canaco detalló que, si bien no tienen porcentajes exactos, pero les fue “muy bien” con las ventas en esta temporada navideña, ya que se dio mucho movimiento en todas las plazas comerciales y en los sectores chicos, resultando el sector gastronómico el más beneficiado de ello. El factor principal de ello, dijo, fue el tipo de cambio, ya que mucha gente de aquí prefirió gastar en la ciudad antes que ir a Estados Unidos y muchos residentes de allá vinieron a gastar sus dólares en Tijuana, situación que no inhibió a las personas a pesar de la lluvia.