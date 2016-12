Pareja de líder "tenía deuda de drogas"

*.- Esto lo dio a conocer la procuraduría en rueda de prensa TIJUANA BC 26 DE DICIEMBRE DE 2016 (AFN).- José María González Martínez, subprocurador de Investigaciones Especiales de la Procuraduría General de Justicia en el estado (PGJE), informó esta mañana que el móvil del asesinato de la lideresa priísta Aide Fierro y sus dos hijas Mia y María Aide, se dio porque la pareja de la occisa tenía una deuda de drogas con los responsables, de los cuales ya detuvieron a tres y uno más está prófugo. En rueda de prensa, refirió que de acuerdo con testimonios de testigos que “vieron y escucharon” el suceso, las cuatro personas se presentaron en el domicilio el pasado 16 de diciembre, ubicado en la colonia El Niño, reclamando el cobro de la droga y al no estar la persona presente en el lugar, le privaron la vida con un garrote primero a la señora y posteriormente a las hijas. El subprocurador aclaró que la señora Aide Fierro nada tenía que ver en este asunto de drogas, pues era ajena al “negocio” y a la deuda de su pareja, pero al no poder sufragar el gasto que le reclamaron a ella, tomaron venganza porque “iban directo contra él”. Agregó que esta persona (la pareja de la occisa) había estado anteriormente nueve veces ante la Policía Municipal por cuestiones de narcomenudeo, y está plenamente identificado, pero él, hasta el momento no figura como probable responsable. Respecto a la otra persona que está prófuga determinó que también está plenamente identificado y esperan en la semana solicitar al juez la orden de aprehensión. González Martínez detalló que el novio de Aide Fierro tenía cuatro semanas que no se presentaba en el domicilio, donde no vivía pero visitaba a su pareja, quizá, dijo, derivado de este adeudo de droga, del que no cuentan con la información de a cuánto ascendía el adeudo. Resaltó que cuentan con los elementos suficientes para establecer “sin temor a equivornos” que ese fue el móvil, pero, agregó que también esperarán a la audiencia del próximo 28 de este mes para ver lo que los detenidos van a declarar ante el juez. Refirió que las cuatro personas involucradas “son vagos de esa colonia y las anexas”, dos de ellos “ya habían caído” como consumidores y no propiamente como vendedores de droga, los tres detenidos son Maximino "N" alias “El Max”; Juan "N" alias “El Marisquero" y Santiago "N" alias “El Gestos” y ninguno de ellos, destacó, ha mencionado a quién le pertenecía la droga o a quién se le debía por ello. El subprocurador agregó que estas personas podrían alcanzar una pena de 25 a 40 años en prisión, puesto que es lo que está pidiendo la Fiscalía, por homicidio calificado y daños a propiedad ajena. Agregó que este caso sí se puede formular su imputación como feminicidio, por las condiciones en que se dieron los hechos. Finalmente dijo que la señora era muy querida en la localidad, por lo que los vecinos se sumaron a este esfuerzo y hay varias versiones que confirman el móvil por el cual les privaron la vida, además que hay pruebas científicas que corroboran el dato. *.- Un total de 895 homicidios en Tijuana El subprocurador agregó que en total en Tijuana, hasta el día de hoy, se han presentado un total de 895 homicidios, de los cuales 84 son mujeres. Tan solo en lo que va de este mes se han presentado 92, detalló, misma cantidad que el mes de noviembre. En el estado se han presentado mil 198 en total, apuntó.