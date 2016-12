Auxilian a autos varados por nieve

ENSENADA BC 26 DE DICIEMBRE DE 2016 (AFN).- Autoridades de Protección Civil municipal auxiliaron a decenas de automovilistas que quedaron varados a lo largo del camino nevado durante su trayecto a las sierras de San Pedro Mártir y Constitución de 1857, conocida como Sierra de Juárez, informó Jaime Nieto de María y Campos, director de la dependencia. Indicó que el problema principal fue que la gente acudió en vehículos pequeños o camionetas no aptas. “Desafortunadamente, con que un solo auto que quedara varado, era suficiente para generar caos”, dijo. Mencionó que desde de la tarde de ayer, se recomendó que se cerraran los accesos a fin de evitar incidentes mayores, y para ello se solicitó el apoyo de las delegaciones de Real del Castillos y Punta Colonet para tener un mayor control. Precisó que en San Pedro Mártir la situación fue más complicada, por lo que hoy permanecerá cerrado el acceso, pues en algunos puntos la temperatura es de hasta 10 grados bajo cero. El funcionario adelantó que, durante las próximas horas se mantendrá la vigilancia y recomendó a quienes tengan planeado acudir a disfrutar de la nieve, trasladarse en vehículos cuatro por cuatro, ir bien abrigados y abastecerse de líquidos. Expuso que en la ciudad no se atendieron incidentes mayores, y que no fue necesario habilitar los albergues que prepararon de manera coordinada la Secretaría General del Ayuntamiento, el Sistema Nacional para el Desarrollo Integral de la Familia (DIF) municipal y la dependencia a su cargo. Consideró que las medidas preventivas dieron buenos resultados, sin embargo se mantendrán atentos para atender cualquier contingencia o necesidad.