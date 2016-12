Liberan a 84 infractores de la EMI

TIJUANA BC 24 DE DICIEMBRE DE 2016 (AFN).- La tarde de este sábado, el alcalde de Tijuana Juan Manuel Gastélum Buenrostro liberó a 84 personas que se encontraban en la Estancia Municipal de Infractores (EMI), por infracciones menores, para que puedan pasar las fiestas navideñas a lado de sus familias. Las personas que ingresan al EMI son por alguna falta administrativa, como orinar en la vía pública, vagar sin alguna identificación oficial o causar desorden en la vía pública, “a muchos de ellos les gusta las sustancias nocivas para la salud, aquí hay un centro para platicar con ellos para tratar de reincorpóralos a la sociedad”, señaló la autoridad. Los hoy liberados no representan un mayor peligro para la población ya que al salir tienen que pasar por un sistema de detección conectado a la Procuraduría General de Justicia del Estado (PGJE) y a la Policía Estatal Preventiva (PEP) para ver si no cuentan con una orden de aprehensión. *.- Sin vidas que lamentar por las lluvias Respecto a las lluvias que se han registrado en la ciudad, el Alcalde aseguró que “afortunadamente” no habido vidas que lamentar derivado de las mismas, sin embargo se registró un incendio en la madrugada que ocasionó que una persona falleciera. Agregó que están trabajando en coordinación con Protección Civil Tijuana y la Secretaría de Desarrollo Social Municipal, reconoció que ha habido “taponamientos” en algunas coladeras, asimismo algunas familias han tenido que salir de sus casas pero están con algunos conocidos. Por lo que la Unidad Deportiva Tijuana fue habilitada como albergue temporal en caso de que alguna persona tenga necesidad de dejar sus hogares, con capacidad para 200 personas, “estamos preparados para las lluvias, pero recomendó no tirar basura en las calles ya que ocasiona el problema de taparse alcantarillas”.